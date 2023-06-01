Функционеров карьера "Укрзализныци" в Черкасской области поймали на продаже добытой породы "налево" (ФОТО, ВИДЕО)

В Черкасской области при содействии "Укрзализныци" разоблачили преступную группу, которая в 2022-2023 годах организовала схему по присвоению средств, полученных от продажи добытых и не учтенных полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом сообщают областное управление полиции и сама УЗ.

Как выяснили правоохранители, фигурантами дела являются должностные лица "филиала одного из предприятий, имеющего разрешение на добычу полезных ископаемых на южной окраине села Хлыстуновка" Городищенской общины, то есть Хлыстуновского карьера, подчиненного УЗ и специализирующегося на добыче диоритов и монцодиоритов.

Отмечается, что они реализовали неучтенную продукцию, по предварительному экспертному исследованию, на сумму более 1 миллиона гривен. В ходе проведения обысков полиция обнаружила и изъяла бухгалтерскую документацию и деньги, полученные преступным путем. Кроме того, были найдены печати подконтрольных предприятий, через которые выводились наличные средства.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений и избрании мер пресечения фигурантам. Продолжается расследование по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах или в условиях военного положения).

Ведут дело следственное управление ГУНП в Черкасской области совместно с сотрудниками областного управления департамента стратегических расследований Нацполиции во взаимодействии с аппаратом директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Черкасской областной прокуратуры.

Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области Фото: ГУНП в Черкасской области

Напомним также, что в январе сообщалось о подозрении в растрате почти 40 тысяч тонн песка экс-руководителя Радошинского песчаного карьера в Волынской области, также принадлежащего "Укрзализныци".