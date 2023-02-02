Работников Одесской ЖД поймали на разворовывании зерна в Измаильском порту

"Укрзализныця" сообщает о разоблачении еще в начале января преступной группировки, которая на протяжении шести месяцев похищала украинское зерно во время экспорта через Измаильский морской торговый порт (Одесская область).

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Как говорится в сообщении госкомпании, чтобы поймать преступников, работники аппарата по экономической и информационной безопасности УЗ организовали засаду, по результатам которой были задержаны два человека. Одному удалось скрыться.

На место преступления были вызваны сотрудники Службы безопасности Украины и Измаильского районного отдела полиции. По факту открыто уголовное производство. Задержанные же оказались работниками ОЖД, которые в содеянном признались.

"В украинском зерне сейчас нуждаются многие страны, которые на грани голода, и мы не можем допускать его потерь во время транспортировки. Это преступление против экономики Украины и людей, которые его ждут. Эти "псевдожелезнодорожники" уволены с занимаемых должностей, им объявлены подозрения", - подчеркивают в "Укрзализныце", не добавляя других подробностей.

Отметим, что на днях генеральный директор Украинского дунайского пароходства Дмитрий Москаленко заявил об обнаружении факта участия сотрудников предприятия в хищении семян подсолнечника с одного из судов. Он направил соответствующие материалы в Измаильскую окружную прокуратуру, добавив, что руководство УДП максимально будет способствовать следствию.

Напомним также, что в начале января Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении преступной схемы хищения средств на экспорте украинского зерна на Одесской таможне, к которой оказались причастны более десяти высокопоставленных должностных лиц.