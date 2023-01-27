Сотрудники Украинского дунайского пароходства помогали разворовывать семена с одного из судов - гендиректор

Генеральный директор Украинского дунайского пароходства Дмитрий Москаленко заявляет о выявлении факта участия сотрудников предприятия в хищении семян подсолнечника с одного из судов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Установлено, что в преступлении принимали участие члены команды. Как ни прискорбно это признавать, помогали ворам некоторые сотрудники УДП, которые должны отвечать за безопасность предприятия и антикоррупционные мероприятия. Умалчивать этот позорный случай не собираемся. Руководство УДП будет максимально способствовать следствию", - отметил Москаленко.

По его словам, сейчас проводится служебное расследование. Кроме того, он направил материалы в Измаильскую окружную прокуратуру. Воровство же на теплоходе, как добавил руководитель пароходства, удалось обнаружить благодаря камерам видеонаблюдения.

"Надеюсь, правоохранители установят всех причастных! Мародеров нужно наказывать максимально жестко! Также предлагаю руководству прокуратуры организовать рабочую группу из представителей Нацполиции, других правоохранительных структур, Государственной пограничной службы и представителей стратегических государственных предприятий Придунавья", - написал Москаленко.

Он выразил уверенность, что все органы заинтересованы в максимально эффективной борьбе с ворами и коррупционерами, однако для этого, по его словам, следует координировать работу в этом направлении.