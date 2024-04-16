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- Уголовное производство
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Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из г. Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в том числе ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого "серого" импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
В НАБУ отмечают, что в настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц.
Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Один соорганизатор преступной организации и четырех участников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как работала схема
Следствие установило, что участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.
"По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра", - сообщили в НАБУ.
После этого транспорт ехал на склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.
Обретение ряда доказательств и установление убытков по делу стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.
В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления всего круга участников преступной организации.
Недавно сообщалось, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало имущество должностных лиц благотворительного фонда, подозреваемых в незаконном сбыте транспортных средств. Злоумышленники незаконно сбыли 350 транспортных средств, которые были ввезены в Украину под видом гуманитарной помощи.
Добавим, что 13 марта НАБУ и САП разоблачили деятельность двух организованных групп, причастных к присвоению средств АО "Укрзализныця" при закупках кабельно-проводниковых изделий. В результате УЗ понесла убытки в размере 117 миллионов гривен.