Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из г. Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в том числе ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого "серого" импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отмечают, что в настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Один соорганизатор преступной организации и четырех участников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как работала схема

Следствие установило, что участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

Инфографика: НАБУ

"По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра", - сообщили в НАБУ.

После этого транспорт ехал на склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

Обретение ряда доказательств и установление убытков по делу стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления всего круга участников преступной организации.

Недавно сообщалось, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало имущество должностных лиц благотворительного фонда, подозреваемых в незаконном сбыте транспортных средств. Злоумышленники незаконно сбыли 350 транспортных средств, которые были ввезены в Украину под видом гуманитарной помощи.

Добавим, что 13 марта НАБУ и САП разоблачили деятельность двух организованных групп, причастных к присвоению средств АО "Укрзализныця" при закупках кабельно-проводниковых изделий. В результате УЗ понесла убытки в размере 117 миллионов гривен.