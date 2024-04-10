Мнимые благотворители продали 350 автомобилей, которые ввезли в Украину под видом гумпомощи

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало имущество должностных лиц благотворительного фонда, подозреваемых в незаконном сбыте транспортных средств. Злоумышленники незаконно сбыли 350 транспортных средств, которые были ввезены в Украину под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что граждане Украины и Республики Молдова в период действия военного положения, введенного на территории Украины, имея единый преступный умысел, направленный на незаконное получение прибыли, осуществляли незаконный сбыт гуманитарной помощи, а именно - транспортных средств, ввезенных на территорию Украины, через специально созданный благотворительный фонд.

Сотрудники АРМА обнаружили более 350 транспортных средств, зарегистрированных на благотворительный фонд. Известно, что фигуранты уголовного производства продавали автомобили на территории Винницкой области через специальные торговые площадки.

Также специалистами АРМА найдено имущество злоумышленников: 1 объект жилой недвижимости, 1 земельный участок, доли в уставных капиталах предприятий, где указанные лица являются учредителями.

Как сообщили в АРМА, ведомство уже направило полученные данные в правоохранительных органов для принятия соответствующих мер.

Напомним, АРМА продаст имущество бывшего народного депутата Виктора Медведчука, а именно – автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов.