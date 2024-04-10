26 млн грн убытков: на сделках с горючим разоблачены экс-руководители подразделения СБУ

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности и детективы Национального бюро разоблачили схему хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд Службы безопасности Украины в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что в организации коррупционной схемы были причастны бывший руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель. Оба ранее были уволены с должностей.

Сообщается, что фигуранты дела организовали приобретение горюче-смазочных материалов для служебных автомобилей и бронетехники СБУ по завышенным ценам. Для этого они привлекли несколько подконтрольных коммерческих структур в Киеве, занимающихся торговлей нефтепродуктами.

Чтобы скрыть сделку, экс-чиновники вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. В результате государству нанесено более 26 млн грн ущерба.

Во время обысков по месту жительства подохреваемых и в офисах аффилированных компаний было обнаружено более 11 млн грн наличными. Кроме того, изъято незарегистрированное оружие, в том числе боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевые пистолеты и более 500 патронов.

Проводятся дальнейшие следственные действия и экспертизы для установления полного объема злоупотреблений и привлечения виновных к ответственности.

Действия экс-чиновников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества в условиях военного положения, в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности других военных формирований).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.