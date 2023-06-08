Полковник ГСЧС торговал государственным горючим: для этого оборудовал в своем имении мини-АЗС (ФОТО)

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и сообщили о подозрении запорожскому полковнику ГСЧС, который торговал ведомственным горючим и наживался на войне. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что горючее ГСЧС выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Однако оно разворовывалось и в дальнейшем продавалось или им заправлялись частные грузовики.

Хищение горючего было настолько масштабным, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения.

Кроме того, заправщиками привлекались действующие сотрудники ГСЧС. Эти спасатели по месту своей службы не появлялись месяцами, хотя и получали зарплату. Один из подозреваемых вообще выполнял функции заправщика "черного топлива" и постоянно находился на территории домовладения полковника.

"В ходе следственных действий найдены талоны на топливо, принадлежащие ГСЧС, дизельное топливо, оборудование для его хранения и продажи. Деньги в разной валюте на сумму свыше 8 миллионов в гривневом эквиваленте", - отметили в ГБР.

Кроме того, полковник владеет премиум-автомобилями и роскошным поместьем на берегу Днепра.

"Это далеко не весь перечень обнаруженного во время проведения обысков работниками ГБР у начальника аварийно-спасательного отряда Запорожского ГСЧС", - подчеркнули в ведомстве.

Также проверяется информация о противоправном завладении земельным участком в центре Запорожья на котором возведено имение главного фигуранта.

"По данным следствия, эта земля находилась в пользовании бывшей метрологической станции ГСЧС и "загадочно" перешла в собственность "дельца"", - отмечают правоохранители.

ГБР сообщило о подозрении по ч.ч. 4,5 ст. 191 УК Украины всем шести фигурантам дела. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.