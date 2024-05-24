"Укрзализныця" объявила тендер на приобретение 80 электрических локомотивов

"Укрзализныця" собирается приобрести 80 электрических локомотивов за деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестиционного гранта от правительства США в рамках проекта Всемирного банка по восстановлению критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC).

Об этом сообщается на тендерном портале ECEPP (EBRD Client e-Procurement Portal), сообщает Liga.net.

Отмечается, что общая сумма закупки – 480 млн евро, из которых 300 млн евро – от ЕБРР и 190 млн долларов – от США.

Целью проекта является закупка и поставка 80 электрических магистральных локомотивов двойного питания (постоянный и переменный ток) с минимальной рабочей скоростью 120 км/ч.

Потенциальные поставщики должны представить два варианта тендерного предложения: на 80 локомотивов в двух отдельных контрактах (30 за деньги Всемирного банка и 50 за деньги ЕБРР) и на 30 локомотивов одним контрактом (за деньги Всемирного банка).

Минимальные требования к участникам предусматривают опыт по выполнению не менее двух подобных контрактов на 10 локомотивов и производственные мощности не менее 18 локомотивов в год.

Тендерные предложения принимаются до 11:00 22 июля.

"Укрзализныця" возьмет у США $156 миллионов кредита на приобретение 40 американских локомотивов

Кроме того, по информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, "Укрзализныця" получит кредитное финансирование на приобретение 40 тепловозов производства американского концерна Wabtec. Средства вызвался предоставить экспортно-импортный банк США (US EXIM Bank).

Отмечалось, что условия кредитования будут озвучены позже. Впрочем, уже известно, что сумма займа составит 156,6 миллиона долларов. Полное структурирование проекта и подписание соглашения запланировано до конца 2024 года.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко подчеркнул, что соглашение с US EXIM Bank является последним шагом к тому, чтобы завершить переговоры с производителем и перейти к подписанию договора по передаче локомотивов.

"Сейчас у нас есть 29 локомотивов (General Electric/Wabtec), которые используются ежедневно. Один из локомотивов был уничтожен в городе Мелитополь. Но он до последнего работал и осуществлял перевозку. Поэтому дополнительные 40 локомотивов, о которых сейчас идет речь, это более чем удвоение потенциала ", – рассказал Лященко.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что соглашение будет оказывать положительное влияние как на украинскую, так и на американскую экономику.

Тендеры на новые вагоны

В декабре "Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года. Из них 11 купейных и три СВ.

Согласно проекту, вагоны будут оборудованы:

кондиционерами;

вакуумными туалетами;

пеленальными столиками;

управляемым освещением;

розетками и USB-портами;

кофемашинами;

системами видеонаблюдения.

Кроме того, УЗ получит 44 вагона за 1,95 млрд грн. Как и в случае с новым заказом, финансирование выделяется из государственного бюджета. В рамках этого договора будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, девять плацкартных вагонов и три вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.