"Укрзалізниця" оголосила тендер на придбання 80 електричних локомотивів

"Укрзалізниця" збирається придбати 80 електричних локомотивів за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та інвестиційного гранту від уряду США у рамках проєкту Світового банку з відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC).

Про це повідомляється на тендерному порталі ECEPP (EBRD Client e-Procurement Portal), передає Liga.net.

Зазначається, що загальна сума закупівлі – 480 млн євро, з яких 300 млн євро – від ЄБРР і 190 млн доларів – від США.

Метою проєкту є закупка та поставка до 80 електричних магістральних локомотивів подвійного живлення (постійний і змінний струм) з мінімальною робочою швидкістю 120 км/год.

Потенційні постачальники мають подати два варіанти тендерної пропозиції: на 80 локомотивів у двох окремих контрактах (30 за гроші Світового банку і 50 за гроші ЄБРР) та на 30 локомотивів одним контрактом (за гроші Світового банку).

Мінімальні вимоги до учасників передбачають досвід з виконання щонайменше двох подібних контрактів на 10 локомотивів та виробничі потужності щонайменше на 18 локомотивів на рік.

Тендерні пропозиції приймаються до 11:00 22 липня.

"Укрзалізниця" візьме в США $156 мільйонів кредиту на придбання 40 американських локомотивів

Крім того, за інформацією від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, "Укрзалізниця" отримає кредитне фінансування на придбання 40 тепловозів виробництва американського концерну Wabtec. Кошти зголосився надати експортно-імпортний банк США (US EXIM Bank).

Зазначалося, що умови кредитування будуть озвучені пізніше. Утім, вже відомо, що сума позики становитиме 156,6 мільйона доларів. Повне структурування проєкту та підписання угоди заплановано до кінця 2024 року.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко наголосив, що угода з US EXIM Bank є останнім кроком до того, щоб завершити перемовини з виробником і перейти до підписання договору щодо передачі локомотивів.

"Зараз ми маємо 29 локомотивів (General Electric/Wabtec), які використовуються щоденно. Один з локомотивів був знищений у місті Мелітополь. Але він до останнього працював і здійснював перевезення. Тому додаткові 40 локомотивів, про які зараз йдеться, це більш ніж подвоєння потенціалу", – розповів Лященко.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що угода матиме позитивний вплив як на українську, так і на американську економіки.

Тендери на нові вагони

У грудні "Укрзалізниця" замовила в Крюківського вагонобудівного заводу 22 нові пасажирські вагони на 980,45 млн грн, які має бути поставлено до 30 червня 2026 року. З них 11 купейних та три СВ.

Згідно з проєктом, вагони будуть обладнані:

кондиціонерами;

вакуумними туалетами;

пеленальними столиками;

керованим освітленням;

розетками та USB-портами;

кавомашинами;

системами відеоспостереження.

Крім того, УЗ отримає 44 вагони за 1,95 млрд грн. Як і у випадку з новим замовленням, фінансування виділяється з державного бюджету. У рамках цього договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, девʼять плацкартних вагонів та три вагони, призначені для перевезення пасажирів із інвалідністю.