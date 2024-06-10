Швейцарія допоможе відновити залізничну інфраструктуру України

Швейцарія у 2024 році виділить додаткові грантові кошти в сумі 10 млн швейцарських франків на відновлення залізничної інфраструктури України.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що проєкт відповідної додаткової угоди до Грантової угоди між урядами України та Урядом Швейцарської Конфедерації, що була підписана у 2022 році, погодив Кабінет міністрів України 7 червня 2024 року.

Що передбачає нова угода

Нова угода передбачає постачання рейкових скріплень у 2024-2025 роках для відновлення залізничної інфраструктури, насамперед на напрямках транспортних коридорів, які межують з країнами ЄС: Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею, у напрямку портів та Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Зокрема, роботи заплановані на таких напрямках: Київ – Жмеринка – Підволочиськ – Львів, Жмеринка – Вапнярка – Одеса; Київ – Гребінка – Красноград – Лозова; Львів – Ужгород; Київ – Миронівка – П’ятихатки – Чаплине.

"Укрзалізниця планує, використовуючи зазначені скріплення, відновити загалом 230 км залізничної інфраструктури та підвищити швидкість і пропускну спроможність на відремонтованих ділянках та забезпечити безперебійний перевізний процес залізничним транспортом", - йдеться в повідомленні пресслужби.

В УЗ нагадують, що Грантова угода між урядом України та урядом Швейцарської Конфедерації щодо Проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України була підписана 23 грудня 2022 року.

Вона передбачала фінансування в сумі до 14 млн швейцарських франків рейкових скріплень для покращення та відновлення до 270 км залізничної інфраструктури України від швейцарської компанії Schwihag AG. Ці скріплення використовувались на таких важливих напрямках, зокрема як: Київ-Одеса, Київ-Дніпро, Київ-Львів, Львів-Ужгород.

Нагадаємо, у травні "Укрзалізниця" отримала першу партію з 25 тис. тонн рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Передача відбулася в рамках "Програми екстреного відновлення" від Уряду Японії. Отримані рейки Р-65 "Укрзалізниця" використовуватиме для відновлення та капітального ремонту колій 1520 мм.

Додамо, що на залізниці стартував сезон ремонтно-колійних робіт, який дозволить оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів. До кінця 2024 року залізничники планують відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів.

Крім ремонту колій, "Укрзалізниця" цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновити збираються ще й вагони для перевезення дипломатичних делегацій.

Фото: ua.depositphotos.com