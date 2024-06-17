Бізнес в Україні стикається з гострим дефіцитом кваліфікованих кадрів та зростанням небезпеки ведення діяльності - опитування

У бізнес-середовищі України триває скорочення кількості працівників та поглиблюється проблема пошуку кваліфікованих кадрів, що може стати ключовим фактором для економіки в найближчі місяці.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Такі основні результати опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, у травні рейтинг перешкод для бізнесу суттєво не змінився. Трійка основних перешкод залишається незмінною вже кілька місяців: небезпека ведення діяльності (56% опитаних), брак робочої сили (49%), зростання цін (46%).

"56% зазначили, що небезпека ведення ділової активності є найбільшою перешкодою - і такого високого показника не було навіть на початку війни. Найбільше на це скаржиться великий бізнес. Також знову актуалізувалася проблема електропостачання: порівняно з квітнем на неї скаржаться вдвічі більше підприємств (21% - у квітні, 41% - у травні)", - прокоментував експерт ІЕД Євген Ангел.

Водночас, за даними ІЕД, вперше за два роки відсоток українських промислових компаній, що працюють на повну потужність, перевищив 15% і становив 18% у травні (порівняно з 13% у квітні). Крім того, зменшилася частка компаній, які не можуть спрогнозувати свою діяльність на два роки наперед - з 38,2% у квітні до 30,9% у травні.

Показник невизначеності щодо дворічної перспективи поступово знижується з лютого 2023 року, коли він становив 50,6%. Зараз він найнижчий з жовтня 2022 року - 30,9%. Однак в ІЕД наголошують на чіткій тенденції до стагнації або зниження позитивних очікувань щодо дворічного періоду.

"Тобто бізнес розуміє, що робитиме через два роки, але не бачить це майбутнє позитивним. Найімовірніше, тому що він дедалі більше звикає до думки, що війна триватиме довго", - пояснила виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

Бізнес не очікує погіршення ситуації

За її словами, зростають і оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємствах і загальноекономічного середовища в піврічній перспективі. Тобто, респонденти не очікують погіршення ситуації ні на власних підприємствах, ні в економіці країни загалом.

В результатах опитування зазначено, що підприємства стабільно мають портфель замовлень більш ніж на три місяці майже протягом року, а середній термін нових травневих замовлень становив 3,4 місяця, що дещо вище за квітневий показник (3,3 місяця).

Крім того, у травні 2024 року порівняно з квітнем індекс відновлення ділової активності (ІВДА) зріс з 0,33 до 0,40 (за шкалою від -1 до +1). Як пояснили в ІЕД, це сталося через збільшення частки підприємств, які повідомили про кращу ділову активність порівняно з 2023 роком – з 45,3% у квітні до 55,4% у травні. Водночас про погіршення заявили 15,1% (12% у квітні), для 29,4% активність не змінилася (42,7% місяцем раніше).

Додамо, у 2024 році керівники компаній, які є членами Європейської бізнес асоціації, передбачають переважно позитивну або стабільну динаміку змін у своїх доходах. 41% генеральних директорів очікують зростання доходів у доларовому еквіваленті, 35% очікують, що доходи залишаться на рівні минулого року.

У травневому опитуванні NRES взяли участь 534 українські промислові підприємства різних розмірів з 21 з 27 областей України. Польовий етап 25-ї хвилі дослідження тривав з 20 до 31 травня 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com