Бизнес в Украине сталкивается с острым дефицитом квалифицированных кадров и ростом опасности ведения деятельности - опрос

В бизнес-среде Украины идет сокращение количества работников и усугубляется проблема поиска квалифицированных кадров, что может стать ключевым фактором для экономики в ближайшие месяцы.

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Таковы основные результаты опроса New Monthly Enterprises Survey (#NRES) Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, в мае рейтинг помех для бизнеса существенно не изменился. Тройка основных препятствий остается неизменной уже несколько месяцев: опасность ведения деятельности (56% опрошенных), нехватка рабочей силы (49%), рост цен (46%).

"56% отметили, что опасность ведения деловой активности является наибольшим препятствием - и такого высокого показателя не было даже в начале войны. Больше всего на это жалуется крупный бизнес. Также снова актуализировалась проблема электроснабжения: по сравнению с апрелем на нее жалуются вдвое больше предприятий (21%) – в апреле, 41% – в мае)», – прокомментировал эксперт ИЭД Евгений Ангел.

В то же время, по данным ИЭД, впервые за два года процент украинских промышленных компаний, работающих на полную мощность, превысил 15% и составил 18% в мае (по сравнению с 13% в апреле). Кроме того, уменьшилась доля компаний, которые не могут спрогнозировать свою деятельность на два года вперед – с 38,2% в апреле до 30,9% в мае.

Показатель неопределенности по поводу двухлетней перспективы постепенно снижается с февраля 2023 года, когда он составлял 50,6%. Сейчас он самый низкий с октября 2022 года – 30,9%. Однако в ИЭД отмечают четкую тенденцию к стагнации или снижению положительных ожиданий относительно двухлетнего периода.

"То есть бизнес понимает, что будет делать через два года, но не видит это будущее положительным. Скорее всего, потому что он все больше привыкает к мнению, что война будет продолжаться долго", - объяснила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.

Бизнес не ожидает ухудшения ситуации

По ее словам, вырастают и оценки финансово-экономической ситуации на предприятиях и общеэкономической среды в полугодовой перспективе. То есть респонденты не ожидают ухудшения ситуации ни на собственных предприятиях, ни в экономике страны в целом.

В результатах опроса отмечено, что предприятия стабильно имеют портфель заказов более чем на три месяца почти в течение года, а средний срок новых майских заказов составил 3,4 месяца, что несколько выше апрельского показателя (3,3 месяца).

Кроме того, в мае 2024 года по сравнению с апрелем индекс возобновления деловой активности (ИВДА) вырос с 0,33 до 0,40 (по шкале от -1 до +1). Как объяснили в ИЭД, это произошло из-за увеличения доли предприятий, которые сообщили о лучшей деловой активности по сравнению с 2023 годом – с 45,3% в апреле до 55,4% в мае. В то же время, об ухудшении заявили 15,1% (12% в апреле), для 29,4% активность не изменилась (42,7% месяцем ранее).

Добавим, в 2024 году руководители компаний, являющихся членами Европейской бизнес ассоциации, предполагают преимущественно положительную или стабильную динамику изменений в своих доходах. 41% генеральных директоров ожидают роста доходов в долларовом эквиваленте, 35% ожидают, что доходы останутся на уровне в прошлом году.

В майском опросе NRES приняли участие 534 украинских промышленных предприятия разных размеров из 21 из 27 областей Украины. Полевой этап 25-й волны исследования длился с 20 по 31 мая 2024 года.

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