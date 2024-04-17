В I квартале бизнес положительно оценил свою деловую активность

В первом квартале 2024 года украинский бизнес продемонстрировал значительный оптимизм по поводу будущей деловой активности. Несмотря на существующие вызовы безопасности и логистические сложности, такие как пересечение границ, предприятия ожидают умеренного роста в производстве товаров и услуг в следующем году.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий вырос со 101,6% в четвертом квартале 2023 года до 103,0% в первом квартале 2024 года. Компании продолжают быть оптимистичными по своим финансово-экономическим перспективам, прогнозируя рост объемов реализации собственной продукции и инвестиций в машины и оборудование.

Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

В то же время бизнес четвертый квартал подряд ожидает увеличения объемов производства, хотя темпы прогнозируемого роста оказались ниже, чем в предыдущем квартале. Улучшение инфляционных ожиданий продолжается уже шесть кварталов подряд, с прогнозируемой годовой инфляцией на уровне 11.0%, что несколько ниже показателя предыдущего квартала.

Курсовые ожидания слегка ухудшились, при этом среднее значение предполагаемого обменного курса на следующие 12 месяцев составляет 40.44 грн/долл. США. При этом доля опрошенных, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США сократилась за квартал с 55.4% до 46.0%.

Ожидание предприятий по собственному развитию

Пока финансово-экономическое состояние предприятий остается нестабильным, но отмечается постепенное его улучшение: с показателя "минус" 5.6% в четвертом квартале до "минус" 1.4% в первом квартале 2024 года. Предприятия с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы развития на следующие 12 месяцев, прогнозируя небольшой рост.

Участники опроса продолжают выражать оптимизм по поводу будущего сбыта продукции, включая экспорт, с показателями оптимизма в 10.6% и 6.8% соответственно по сравнению с 10.6% и 9.7% в предыдущем квартале. Значительный рост общих объемов продаж предполагается в секторах строительства, сельского хозяйства и добывающей промышленности с показателями 21.1%, 16.0% и 13.6% соответственно.

Предприятия в области добывающей промышленности и строительства оказались наиболее оптимистичными по отношению к будущему, с балансами ответов 15.9% и 15.8% соответственно. Также участники опроса сохраняют высокие ожидания по продаже продукции, включая экспорт, с положительными прогнозами роста объемов реализации.

Также наблюдается рост инвестиций в машины, оборудование и инвентарь с показателем 8.3%, что выше 6.6% в четвертом квартале прошлого года. С другой стороны, пессимистические оценки инвестиций в строительные работы смягчились, снизившись до "минус" 1.5% с "минус" 6.9%.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжают ожидать их роста в течение следующих 12 месяцев, со значительным повышением прогнозов до 16.1% с 11.3%. Высокие надежды наблюдаются среди компаний в секторах энергетики и водоснабжения, где показатель составляет 62.5%.

Кроме того, количество респондентов, планирующих привлекать иностранные инвестиции в ближайшие 12 месяцев, выросло до 22.8% с 20.7%, отражая усиленную открытость и готовность к международному сотрудничеству.

Препятствия для развития

Важнейшими препятствиями для развития предприятий остаются военные действия и их последствия вместе с недостатком квалифицированных работников.

По прогнозам, затраты на оплату труда должны расти, при этом уровень инвестиционных расходов на машины и оборудование ожидается более оптимистичный, чем в прошлом квартале. Тем не менее, пессимизм по инвестициям в строительные работы несколько смягчился.

Некоторые предприятия, особенно в отраслях добывающей промышленности, строительства и энергетики, предполагают сокращение численности работников. Между тем торговые предприятия продолжают надеяться на увеличение штата.

Что касается кредитования, то предприятия в основном предпочитают привлекать средства в национальной валюте, хотя доля тех, кто планирует обращаться за банковскими ссудами, снизилась. Основными препятствиями для получения новых кредитов являются высокие ставки и наличие альтернативных источников финансирования.

Заметим, что Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) в IV квартале 2023 года составил 101.6% по сравнению со 104.5% в III квартале того же года.