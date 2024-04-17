У І кварталі бізнес позитивно оцінив свою ділову активність

У першому кварталі 2024 року український бізнес продемонстрував значний оптимізм щодо майбутньої ділової активності. Незважаючи на існуючі безпекові виклики та логістичні складнощі, такі як перетин кордонів, підприємства очікують на помірне зростання у виробництві товарів та послуг наступного року.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Індекс ділових очікувань (ІДО) підприємств зріс з 101.6% у четвертому кварталі 2023 року до 103.0% у першому кварталі 2024 року. Компанії продовжують бути оптимістичними щодо своїх фінансово-економічних перспектив, прогнозуючи зростання обсягів реалізації власної продукції та інвестицій у машини та обладнання.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Водночас, бізнес четвертий квартал поспіль очікує збільшення обсягів виробництва, хоча темпи прогнозованого зростання виявилися нижчими, ніж у попередньому кварталі. Поліпшення інфляційних очікувань триває вже шість кварталів поспіль, із прогнозованою річною інфляцією на рівні 11.0%, що є трохи нижче за показник попереднього кварталу.

Курсові очікування злегка погіршилися, при цьому середнє значення очікуваного обмінного курсу на наступні 12 місяців становить 40.44 грн/дол. США. При цьому, частка опитаних, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55.4% до 46.0%.

Очікування підприємств щодо власного розвитку

Наразі фінансово-економічний стан підприємств залишається нестабільним, але відзначається поступове його поліпшення: з показника "мінус" 5.6% у четвертому кварталі до "мінус" 1.4% у першому кварталі 2024 року. Підприємства з обережним оптимізмом дивляться на перспективи власного розвитку на наступні 12 місяців, прогнозуючи невелике зростання.

Учасники опитування продовжують висловлювати оптимізм стосовно майбутнього збуту продукції, включаючи експорт, із показниками оптимізму в 10.6% та 6.8% відповідно, порівняно з 10.6% та 9.7% у попередньому кварталі. Значне зростання загальних обсягів продажів передбачається у секторах будівництва, сільського господарства та добувної промисловості, з показниками 21.1%, 16.0% та 13.6% відповідно.

Підприємства в галузі добувної промисловості та будівництва виявилися найбільш оптимістичними щодо майбутнього, з балансами відповідей 15.9% і 15.8% відповідно. Також учасники опитування зберігають високі очікування щодо продажу продукції, включаючи експорт, з позитивними прогнозами зростання обсягів реалізації.

Також спостерігається зростання інвестицій в машини, обладнання та інвентар з показником 8.3%, що вище, ніж 6.6% у четвертому кварталі минулого року. З іншого боку, песимістичні оцінки інвестицій у будівельні роботи пом'якшилися, зменшившись до "мінус" 1.5% з "мінус" 6.9%.

Підприємства, які залучають іноземні інвестиції, продовжують очікувати їх зростання протягом наступних 12 місяців, із значним підвищенням прогнозів до 16.1% з 11.3%. Найвищі сподівання спостерігаються серед компаній у секторах енергетики та водопостачання, де показник становить 62.5%.

Крім того, кількість респондентів, які планують залучати іноземні інвестиції у найближчі 12 місяців, зросла до 22.8% з 20.7%, відображаючи посилену відкритість та готовність до міжнародної співпраці.

Перешкоди для розвитку

Найважливішими перешкодами для розвитку підприємств залишаються воєнні дії та їх наслідки, разом із недоліком кваліфікованих працівників.

За прогнозами, витрати на оплату праці мають зростати, при цьому рівень інвестиційних видатків на машини та обладнання очікується більш оптимістичний, ніж у попередньому кварталі. Тим не менш, песимізм стосовно інвестицій у будівельні роботи дещо пом'якшився.

Деякі підприємства, особливо у галузях добувної промисловості, будівництва та енергетики, передбачають скорочення кількості працівників. Тим часом, торгівельні підприємства продовжують сподіватися на збільшення штату.

Щодо кредитування, то підприємства в основному віддають перевагу залученню коштів у національній валюті, хоча частка тих, хто планує звертатися за банківськими позиками, знизилася. Основними перешкодами для отримання нових кредитів виступають високі ставки та наявність альтернативних джерел фінансування.

Зауважимо, що Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) у IV кварталі 2023 року склав 101.6%, порівняно з 104.5% у III кварталі того ж року.