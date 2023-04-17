Бізнес покращив очікування щодо ділової активності та поліпшив інфляційну оцінку

Бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом'якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Одночасно поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.



Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 91.2% порівняно з 83.5% у ІV кварталі 2022 року (далі – ІV квартал). Поліпшення оцінок відбулося у підприємств практично усіх видів економічної діяльності (далі – ВЕД), крім будівництва й торгівлі, а також за всіма складовими індексу.

Бізнес суттєво пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив "мінус" 16.7% порівняно з "мінус" 32.3% у ІV кварталі.

Інфляційні очікування поліпшилися: у I кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 20.7% порівняно з 23.3% в попередньому кварталі. 46.8% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 20.0%. Натомість частка тих, хто очікує інфляцію понад 30.0%, суттєво зменшилася – до 16.2%.

На думку 88.4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Натомість дещо послабився вплив "курсового фактору" та "витрат на виробництво".

Очікується незначне послаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42.18 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 42.59 грн/дол. США). 48.3% респондентів очікують, що обмінний курс національної валюти в наступні 12 місяців не перевищить 42.00 грн/дол. США.

Респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочень. Підприємства добувної промисловості та АПК найсильніше пом’якшили свої оцінки, найпесимістичніші очікування мають підприємства будівництва.

Дещо знизилася, але залишається переважаючою частка підприємств, що планують залучати кредити в національній валюті – 79.7% порівняно з 84.9% у ІV кварталі. Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки, але посилився фактор складності процедури оформлення документів.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, незначно зменшилася до 7.4% порівняно з 7.8% у попередньому кварталі.