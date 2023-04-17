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Курс пішов на свята. Що відбувається на валютному ринку і коли чекати чергове зміцнення гривні
До кінця квітня готівковий курс не перевищить 38 грн./дол. А вже до літа є всі шанси побачити новий курсовий коридор у діапазоні від 36,6 до 37,5 грн./дол.
Напередодні великодніх свят порівняно з першим тижнем квітня на готівковому ринку спостерігалася девальвація гривні. Все сталося так само, як і прогнозували опитані delo.ua аналітики: після наближення до офіційного курсу 4-5 квітня, гривня почала слабшати. Але рух був вкрай незначний і 10-14 квітня курс зупинився у діапазоні 37,2-38 грн./дол.
Ситуація на валютному ринку до кінця квітня буде цілком передбачуваною. Різких сплесків не очікується і зростання курсу вище за відмітку 38 грн./дол. вкрай малоймовірне.
Дедалі менше можливостей для спекуляцій
На користь валютному ринку в найближчі 2-4 тижні гратимуть два основні фактори. Це врівноваження попиту та пропозиції, а також нові монетарні правила, які 7 квітня запровадив Національний банк.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наступного тижня (17-23 квітня) буде досягнуто балансу між попитом і пропозицією: деяка диспропорція, що спостерігається в першій половині квітня, буде подолана. Є підстави вважати, що курс долара трохи знизиться до меж 36,9-37,5 грн./дол., а європейська валюта перебуватиме у вже звичному коридорі 40-41 грн./євро", – прогнозує Герман Марченко, директор департаменту казначейства Cominbank.
Готівковий курс гривні до долара
Деякий сплеск пропозиції валюти з боку населення, який спостерігався напередодні Великодня, піде на спад. Але дефіциту на ринку не буде. По-перше, готівковий сегмент живиться за рахунок валюти з депозитів, які оформлюються для купівлі тієї самої валюти. По-друге, певний обсяг пропозиції формує бізнес.
Разом з цим у міру зближення готівкового та безготівкового курсів звужуються можливості для спекуляцій, що, у свою чергу, сприяє стабілізації ринку. Зокрема, представники Нацбанку раніше заявляли, що різниця між офіційним та готівковим курсами менше ніж 5% робить нерентабельними спекулятивні операції за участю пластикових карток та платіжних систем. На додаток до цього, ліквідація нелегальних схем, у яких брали участь представники грального бізнесу та банки, дозволила перекрити щомісячний відтік валюти на суму у 900 млн дол.
Щодо оновлення монетарної політики НБУ, то запровадження депозитних сертифікатів під 25% стимулюватиме комерційні банки розвивати довгострокові гривневі депозитні програми та піднімати ставки, а українців – зберігати кошти саме на депозитах. Це стане додатковим чинником зміцнення національної валюти у перспективі.
Продавці атакують міжбанк
З настанням квітня Національний банк відчутно знизив обсяг інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. У період із 3 по 7 квітня НБУ продав 126 млн дол. безготівкової валюти, а з 10 по 14 квітня – 243 млн дол. Це у рази менше, ніж Нацбанк продавав на міжбанку протягом березня (якщо порівнювати тижневі інтервенції). Активність продавців дозволяє регулятору заощаджувати міжнародні резерви. І хоча експерти вважають, що пік продажу валюти на міжбанку на даний момент пройдено, суттєво обсяги ринку не скоротяться.
Обсяг інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку у березні-квітні
|Період
|Обсяг інтервенцій, млн дол.
|6.03-10.03
|280,3
|13.03-17.03
|376,2
|20.03-24.03
|495,5
|20.03-24.03
|343,2
|03.04-07.04
|126,3
|10.04-14.04
|242,9
Якщо врахувати, що обсяг резервів НБУ до квітня досяг історичного максимуму (31,9 млрд дол.), то за міжбанк можна не хвилюватися.
Новий курс – влітку
Трохи більш віддалена перспектива, – це травень та червень, – обіцяє готівковому валютному ринку відхід у коридор, який буде максимально наближений до офіційного курсу гривні.
За оцінками Ukraine Economic Outlook, за умови відсутності негативних новин з фронту, готівковий курс може продовжити свій поступ до звуження спреду з офіційним до середини літа. "Ми очікуємо, що готівковий курс з високою ймовірністю до липня вже не залишить коридор 36,6-38,2 грн./дол.", – вважає Григорій Кукуруза.
Герман Марченко зі свого боку прогнозує, що процес формування єдиного плаваючого курсу може тривати до кількох місяців. "У результаті, базовим для нового курсу може стати офіційний у 36,57 грн/дол. та 39,9 грн/євро", – коментує експерт.