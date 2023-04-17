Курс пішов на свята. Що відбувається на валютному ринку і коли чекати чергове зміцнення гривні

До кінця квітня готівковий курс не перевищить 38 грн./дол. А вже до літа є всі шанси побачити новий курсовий коридор у діапазоні від 36,6 до 37,5 грн./дол.

Напередодні великодніх свят порівняно з першим тижнем квітня на готівковому ринку спостерігалася девальвація гривні. Все сталося так само, як і прогнозували опитані delo.ua аналітики: після наближення до офіційного курсу 4-5 квітня, гривня почала слабшати. Але рух був вкрай незначний і 10-14 квітня курс зупинився у діапазоні 37,2-38 грн./дол.

Ситуація на валютному ринку до кінця квітня буде цілком передбачуваною. Різких сплесків не очікується і зростання курсу вище за відмітку 38 грн./дол. вкрай малоймовірне.

Дедалі менше можливостей для спекуляцій

На користь валютному ринку в найближчі 2-4 тижні гратимуть два основні фактори. Це врівноваження попиту та пропозиції, а також нові монетарні правила, які 7 квітня запровадив Національний банк.

"Наступного тижня (17-23 квітня) буде досягнуто балансу між попитом і пропозицією: деяка диспропорція, що спостерігається в першій половині квітня, буде подолана. Є підстави вважати, що курс долара трохи знизиться до меж 36,9-37,5 грн./дол. , а європейська валюта перебуватиме у вже звичному коридорі 40-41 грн./євро ", – прогнозує Герман Марченко, директор департаменту казначейства Cominbank.

Готівковий курс гривні до долара

Дані finance.ua

Деякий сплеск пропозиції валюти з боку населення, який спостерігався напередодні Великодня, піде на спад. Але дефіциту на ринку не буде. По-перше, готівковий сегмент живиться за рахунок валюти з депозитів, які оформлюються для купівлі тієї самої валюти. По-друге, певний обсяг пропозиції формує бізнес.

Наприклад, аграрії активно продають валюту як на готівковому, так і безготівковому ринку для посівної. А купівля паливно-мастильних матеріалів та добрив здійснюється на внутрішньому ринку у національній валюті. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Разом з цим у міру зближення готівкового та безготівкового курсів звужуються можливості для спекуляцій, що, у свою чергу, сприяє стабілізації ринку. Зокрема, представники Нацбанку раніше заявляли, що різниця між офіційним та готівковим курсами менше ніж 5% робить нерентабельними спекулятивні операції за участю пластикових карток та платіжних систем. На додаток до цього, ліквідація нелегальних схем, у яких брали участь представники грального бізнесу та банки, дозволила перекрити щомісячний відтік валюти на суму у 900 млн дол.

Щодо оновлення монетарної політики НБУ, то запровадження депозитних сертифікатів під 25% стимулюватиме комерційні банки розвивати довгострокові гривневі депозитні програми та піднімати ставки, а українців – зберігати кошти саме на депозитах. Це стане додатковим чинником зміцнення національної валюти у перспективі.

Продавці атакують міжбанк

З настанням квітня Національний банк відчутно знизив обсяг інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. У період із 3 по 7 квітня НБУ продав 126 млн дол. безготівкової валюти, а з 10 по 14 квітня – 243 млн дол. Це у рази менше, ніж Нацбанк продавав на міжбанку протягом березня (якщо порівнювати тижневі інтервенції). Активність продавців дозволяє регулятору заощаджувати міжнародні резерви. І хоча експерти вважають, що пік продажу валюти на міжбанку на даний момент пройдено, суттєво обсяги ринку не скоротяться.

Обсяг інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку у березні-квітні

Період Обсяг інтервенцій, млн дол. 6.03-10.03 280,3 13.03-17.03 376,2 20.03-24.03 495,5 20.03-24.03 343,2 03.04-07.04 126,3 10.04-14.04 242,9

В очікуванні подорожчання палива аграрії можуть закуповувати його про запас і фрахтувати у паливних рітейлерів за поточною ціною. Для цього потрібна гривня, тому фермери ще якийсь час продаватимуть валюту. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Якщо врахувати, що обсяг резервів НБУ до квітня досяг історичного максимуму (31,9 млрд дол.), то за міжбанк можна не хвилюватися.

Новий курс – влітку

Трохи більш віддалена перспектива, – це травень та червень, – обіцяє готівковому валютному ринку відхід у коридор, який буде максимально наближений до офіційного курсу гривні.

За оцінками Ukraine Economic Outlook, за умови відсутності негативних новин з фронту, готівковий курс може продовжити свій поступ до звуження спреду з офіційним до середини літа. "Ми очікуємо, що готівковий курс з високою ймовірністю до липня вже не залишить коридор 36,6-38,2 грн./дол. ", – вважає Григорій Кукуруза.