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Курс ушел на праздники. Что происходит на валютном рынке и когда ждать очередное укрепление гривны
До конца апреля наличный курс не превысит 38 грн/долл. А уже к лету есть все шансы увидеть новый курсовой коридор в диапазоне от 36,6 до 37,5 грн/долл.
Накануне пасхальных праздников на наличном рынке наблюдалась девальвация гривны по сравнению с первой неделей апреля. Все произошло ровно так, как и прогнозировали опрошенные delo.ua аналитики: после приближения вплотную к официальному курсу 4-5 апреля, гривна начала ослабевать. Но движение было крайне незначительным и 10-14 апреля курс остановился в диапазоне 37,2-38 грн/долл.
Ситуация на валютном рынке до конца апреля будет более чем предсказуемой. Резких всплесков не ожидается и рост курса выше отметки 38 грн/долл. крайне маловероятен.
Все меньше возможностей для спекуляций
На руку валютному рынку в ближайшие 2-4 недели будут играть два основных фактора. Это уравновешивание спроса и предложения, а также новые монетарные правила, которые 7 апреля внедрил Национальный банк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На следующей неделе (17-23 апреля) будет достигнут баланс между спросом и предложением: некоторая наблюдаемая в первой половине апреля диспропорция будет преодолена. Есть основания полагать, что курс доллара немного снизится до пределов 36,9-37,5 грн/долл., а европейская валюта будет находиться в уже привычном коридоре 40-41 грн/евро", – прогнозирует Герман Марченко, директор департамента казначейства Cominbank.
Наличный курс гривны в доллару
Некоторый всплеск предложения валюты со стороны населения, который наблюдался накануне Пасхи, пойдет на спад. Но дефицита на рынке не будет. Во-первых, наличный сегмент подпитывается за счет расторжения валютных депозитов. Во-вторых, определенный объем предложения формирует и бизнес.
Вместе с этим, по мере сближения наличного и безналичного курсов сужаются возможности для спекуляций, что, в свою очередь, способствует стабилизации рынка. В частности, представители Нацбанка ранее заявляли, что разница между официальным и наличным курсами менее 5% делает нерентабельными спекулятивные операции при участии пластиковых карт и платежных систем. Вдобавок к этому, ликвидация нелегальных схем, в которых участвовали представители игорного бизнеса и банки, позволила перекрыть ежемесячный отток валюты на сумму в 900 млн долл.
Что касается обновления монетарной политики НБУ, то введение депозитных сертификатов под 25% будет стимулировать коммерческие банки развивать долгосрочные гривневые депозитные программы и поднимать ставки, а украинцев – хранить средства именно на депозитах. Это станет дополнительным фактором укрепления национальной валюты в перспективе.
Продавцы атакуют межбанк
С приходом апреля Национальный банк ощутимо снизил объем интервенций на межбанковском валютном рынке. В период с 3 по 7 апреля НБУ продал 126 млн долл. безналичной валюты, а с 10 по 14 апреля – 243 млн долл. Это в разы меньше, чем Нацбанк продавал на межбанке в течение марта (если сравнивать недельные интервенции). Активность продавцов позволяет регулятору экономить международные резервы. И хотя эксперты считают, что пик продажи валюты на межбанке на данный момент пройден, существенно объемы рынка не сократятся.
Объем интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке в марте-апреле
|Период
|Объем интервенций, млн долл.
|6.03-10.03
|280,3
|13.03-17.03
|376,2
|20.03-24.03
|495,5
|20.03-24.03
|343,2
|03.04-07.04
|126,3
|10.04-14.04
|242,9
Если учесть, что объем резервов НБУ к апрелю достиг исторического максимума (31,9 млрд долл.), то за межбанк можно явно не волноваться.
Новый курс – летом
Чуть более отдаленная перспектива, – это май и июнь, – сулит наличному валютному рынку уход в коридор, который будет максимально приближен к официальному курсу гривны.
По оценкам Ukraine Economic Outlook, при условии отсутствия негативных новостей с фронта, наличный курс может продолжить свое продвижение к сужению спреда с официальным до середины лета. "Мы ожидаем, что наличный курс с высокой вероятностью к июлю уже не покинет коридор 36,6-38,2 грн/долл.", – считает Григорий Кукуруза.
Герман Марченко со своей стороны прогнозирует, что процесс формирования единого плавающего курса может занять до нескольких месяцев. "В итоге, базовым для нового курса может стать имеющийся официальный в 36,57 грн/долл. и 39,9 грн/евро", – комментирует эксперт.