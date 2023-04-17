Курс ушел на праздники. Что происходит на валютном рынке и когда ждать очередное укрепление гривны

До конца апреля наличный курс не превысит 38 грн/долл. А уже к лету есть все шансы увидеть новый курсовой коридор в диапазоне от 36,6 до 37,5 грн/долл.

Накануне пасхальных праздников на наличном рынке наблюдалась девальвация гривны по сравнению с первой неделей апреля. Все произошло ровно так, как и прогнозировали опрошенные delo.ua аналитики: после приближения вплотную к официальному курсу 4-5 апреля, гривна начала ослабевать. Но движение было крайне незначительным и 10-14 апреля курс остановился в диапазоне 37,2-38 грн/долл.

Ситуация на валютном рынке до конца апреля будет более чем предсказуемой. Резких всплесков не ожидается и рост курса выше отметки 38 грн/долл. крайне маловероятен.

Все меньше возможностей для спекуляций

На руку валютному рынку в ближайшие 2-4 недели будут играть два основных фактора. Это уравновешивание спроса и предложения, а также новые монетарные правила, которые 7 апреля внедрил Национальный банк.

"На следующей неделе (17-23 апреля) будет достигнут баланс между спросом и предложением: некоторая наблюдаемая в первой половине апреля диспропорция будет преодолена. Есть основания полагать, что курс доллара немного снизится до пределов 36,9-37,5 грн/долл. , а европейская валюта будет находиться в уже привычном коридоре 40-41 грн/евро ", – прогнозирует Герман Марченко, директор департамента казначейства Cominbank.

Наличный курс гривны в доллару

Данные finance.ua

Некоторый всплеск предложения валюты со стороны населения, который наблюдался накануне Пасхи, пойдет на спад. Но дефицита на рынке не будет. Во-первых, наличный сегмент подпитывается за счет расторжения валютных депозитов. Во-вторых, определенный объем предложения формирует и бизнес.

Например, аграрии активно продают валюту как на наличном, так и безналичном рынке для проведения посевной. А покупка горюче-смазочных материалов и удобрений осуществляется на внутреннем рынке в национальной валюте. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Вместе с этим, по мере сближения наличного и безналичного курсов сужаются возможности для спекуляций, что, в свою очередь, способствует стабилизации рынка. В частности, представители Нацбанка ранее заявляли, что разница между официальным и наличным курсами менее 5% делает нерентабельными спекулятивные операции при участии пластиковых карт и платежных систем. Вдобавок к этому, ликвидация нелегальных схем, в которых участвовали представители игорного бизнеса и банки, позволила перекрыть ежемесячный отток валюты на сумму в 900 млн долл.

Что касается обновления монетарной политики НБУ, то введение депозитных сертификатов под 25% будет стимулировать коммерческие банки развивать долгосрочные гривневые депозитные программы и поднимать ставки, а украинцев – хранить средства именно на депозитах. Это станет дополнительным фактором укрепления национальной валюты в перспективе.

Продавцы атакуют межбанк

С приходом апреля Национальный банк ощутимо снизил объем интервенций на межбанковском валютном рынке. В период с 3 по 7 апреля НБУ продал 126 млн долл. безналичной валюты, а с 10 по 14 апреля – 243 млн долл. Это в разы меньше, чем Нацбанк продавал на межбанке в течение марта (если сравнивать недельные интервенции). Активность продавцов позволяет регулятору экономить международные резервы. И хотя эксперты считают, что пик продажи валюты на межбанке на данный момент пройден, существенно объемы рынка не сократятся.

Объем интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке в марте-апреле

Период Объем интервенций, млн долл. 6.03-10.03 280,3 13.03-17.03 376,2 20.03-24.03 495,5 20.03-24.03 343,2 03.04-07.04 126,3 10.04-14.04 242,9

В ожидании подорожания топлива аграрии могут закупать ГСМ впрок и фрахтовать их у топливных ритейлеров по текущей цене. Для этого нужна гривна, поэтому фермеры будут еще какое-то время продавать валюту. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Если учесть, что объем резервов НБУ к апрелю достиг исторического максимума (31,9 млрд долл.), то за межбанк можно явно не волноваться.

Новый курс – летом

Чуть более отдаленная перспектива, – это май и июнь, – сулит наличному валютному рынку уход в коридор, который будет максимально приближен к официальному курсу гривны.

По оценкам Ukraine Economic Outlook, при условии отсутствия негативных новостей с фронта, наличный курс может продолжить свое продвижение к сужению спреда с официальным до середины лета. "Мы ожидаем, что наличный курс с высокой вероятностью к июлю уже не покинет коридор 36,6-38,2 грн/долл. ", – считает Григорий Кукуруза.