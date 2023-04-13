Ставки подбираются к 20% годовых. Как и почему банки меняют условия по депозитам для населения

Нацбанк подталкивает банкиров к тому, чтобы они быстрее повышали доходность гривневых вкладов для физлиц. Поэтому в следующие несколько месяцев у многих банков могут появиться депозиты под 19-20%.

Изменение дизайна монетарной политики Нацбанка не прошло бесследно для банковского рынка. Доходность гривневых депозитов для населения с середины марта вошла в очередной цикл роста. Именно тогда НБУ анонсировал снижение процентных ставок по депсертификатам овернайт с 23% и 20% и сообщил о запуске новых сертификатов с доходностью, которая равна учетной ставке (25%). И хотя фактически все эти правила вступили в силу 7 апреля, банки уже загодя начали готовиться к данному событию и наращивать привлекательность вкладов для физлиц.

Мы будем переубеждать банки, что они должны ответственно отнестись к тому объему ликвидности, который они получили вследствие нерыночных обстоятельств. И они должны сделать адекватное предложение своим вкладчикам. Андрей Пышный глава Национального банка

Эксперты считают, что доходность депозитов еще не достигла своего пика и в течение ближайших месяцев процентные ставки станут еще выше.

Доходность растет, но медленнее, чем хотел НБУ

Банки начали увеличивать доходность гривневых депозитов летом 2022 года. Напомним, что 2 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку до 25% , а 21 июля 2022 года снизил официальный к урс на 25% до 36,6 грн/долл. и пересмотрел ряд валютных ограничений.

Тем не менее, рост депозитных ставок сильно отставал от темпов инфляции, которая по итогам 2022 года достигла 26,6%. В то время как средняя доходность 12-месячных депозитов к концу декабря 2022 года (согласно индексу UIRD) была на уровне порядка 12,7% годовых. То есть, вдвое меньше.

Поэтому украинцы хоть и размещали деньги в банках, но держали их в основном на бессрочных счетах. К 1 января 2023 года доля средств до востребования составляла 65% , в то время как в общей массе денег населения в банках.

Почему банки не торопились повышать депозитные ставки? Есть несколько причин.

С одной стороны, банковский рынок не очень мотивирован накапливать депозитную базу, поскольку этот ресурс должен работать. В нормальных условиях банки выдают кредиты. Но в условиях военного времени кредитование экономики практически остановилось. Следовательно, банкам особо некуда девать деньги.

С другой стороны, есть такой инструмент, как депозитные сертификаты Нацбанка. По сути, это безрисковый и стабильный источник заработка для банков, которые при покупке таких сертификатов получают стабильный доход, который равен учетной ставке НБУ "минус" 2 п.п.



Соответственно, алгоритм поведения банков в течение почти всего 2022 года был предельно простой. Те ресурсы, которые они получали от населения, отправлялись на покупку сертификатов. В итоге, банки оставались в плюсе. Ведь если доходность по вкладу составляла 10% годовых, а сертификат приносил 23%, то банк клал в карман 13% маржи. Да, это очень примитивное объяснение схемы, но суть ее плюс-минус такая.

Но средства, которые "болтаются" на текущих счетах, создают потенциальное давление на гривну. Потому что в любой момент деньги населения могут хлынуть на валютный рынок и обвалить курс. В итоге НБУ решил заставить банки шевелиться и активнее привлекать средства физлиц на срочные депозиты. Как раз для этого была снижена доходность основных депсертификатов овернайт и введен новый трехмесячный сертификат. Его смогут приобретать банки, которые успешно наращивают портфель депозитов сроком от трех месяцев.

В связи с этим мы предполагаем, что банки будут увеличивать объемы гривневых портфелей с начальным сроком от 93 дней. Для этого будут использоваться разные инструменты, такие как повышение процентных ставок, запуск акций или новых продуктов. Михаил Сергиенко директор по развитию диджитал бизнеса Пиреус Банка

Госбанки и мелкие игроки рынка поднимают планку

Повышение ставок по депозитам происходит неоднородно. На середину апреля наилучшие условия по вкладам предлагают государственные банки, а также финучреждения, которые можно отнести к средним и небольшим (с объемом депозитного портфеля до 10 млрд грн). Крупные банки с иностранным капиталом более консервативны и у них доходность депозитов на 3-5 п.п. ниже, чем в среднем по рынку (в сравнении с индексом UIRD).

Госбанки начисляют по гривневым вкладам до 13% годовых (Ощадбанк, Приватбанк). В Укрэксимбанке ставки достигают 14,5-15% годовых, а в Укргазбанке – 17-18% годовых. Банки "второго" эшелона – «Глобус», «Львов», Акордбанк, PINBank, Идея Банк и другие, – предлагают доходность вплоть до 17-18,5% годовых. А вот такие финучреждения, как Райффайзен Банк, Креди Агриколь Банк ограничивают ставки по гривневым вкладам на уровне 5,5-9,5% годовых. Чуть щедрее Кредобанк, он дает вкладчикам до 13,5% годовых. В то же время, Укрсиббанк установил доходность депозитов на отметке в 2%. По сути, это «ноль» в текущих реалиях.

Из интересных тенденций, которые можно отметить – это отказ некоторых банков от депозитов сроком на 3 месяца. Минимальный срок вклада в Кредобанке, например – 4 месяца. Такой шаг явно связан с теми самыми новыми условиями по депспертификатам от НБУ. Вторая тенденция – распространение длинных вкладов, на 1-2 года и более. Банк "Глобус", к примеру, размещает средства населения на срок до 2,5 лет по ставке 19% годовых. То есть, чем дольше лежат на счету деньги – тем доходность выше.

Но такой принцип работает не всегда. В ОТП Банке доходность годового депозита почти вдвое меньше, чем вклада сроком 3 месяца. Это косвенно свидетельствует о том, что не все банки заинтересованы в покупке новых сертификатов Нацбанка, несмотря на его доходность в 25% годовых.

Выше проценты и больше депозитных программ

Депозитные ставки еще не достигли своего предела. По мнению финансового аналитика Василия Невмержицкого, повышение доходности гривневых вкладов будет поэтапным и может растянуться до конца 2023 года.

Ждать ставок выше 20% годовых вряд ли стоит. Ведь банки должны получать маржу в виде разницы между доходностью депсертификатов и процентами по депозитам, а также делать отчисления в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Василий Невмержицкий финансовый аналитик

Так что, те финучреждения, которые сейчас дают вкладчикам по 17-18%, поднимут доходность лишь на пару процентных пунктов. А вот остальным банкам предстоит пересмотреть ставки более кардинально. Хотя, гнать проценты вверх будут далеко не все, а в основном банки калибром поменьше, которые хотят нарастить базу вкладчиков. Крупные банки не будут так агрессивно "пылесосить" рынок, а значит, доходность их депозитов вряд ли уйдет выше 16-18% годовых.