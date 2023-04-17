Бизнес улучшил ожидания деловой активности и улучшил инфляционную оценку

Бизнес, несмотря на активные боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры, продолжил смягчать негативные ожидания как по собственному развитию, так и по динамике объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев. Одновременно улучшились оценки инфляции и курсовые ожидания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком в I квартале 2023 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 91.2% по сравнению с 83.5% в ІV квартале 2022 года (далее – ІV квартал). Улучшение оценок произошло у предприятий практически всех видов экономической деятельности (далее – ВЭД), кроме строительства и торговли, а также по всем составляющим индекса.

Бизнес существенно смягчил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Баланс ответов составлял "минус" 16.7% по сравнению с "минус" 32.3% в ІV квартале.

Инфляционные ожидания улучшились: в I квартале 2023 г. ожидаемая годовая инфляция составляла 20.7% по сравнению с 23.3% в предыдущем квартале. 46.8% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 20%. Доля тех, кто ожидает инфляцию более 30.0%, существенно уменьшилась – до 16.2%.

По мнению 88.4% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия. В то же время несколько ослабло влияние "курсового фактора" и "затрат на производство".

Ожидается незначительное ослабление девальвационных процессов: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 42.18 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 42.59 грн/долл. США). 48.3% респондентов ожидают, что обменный курс национальной валюты в следующие 12 месяцев не превысит 42.00 грн/долл. США.

Респонденты предприятий всех видов деятельности ожидают уменьшения количества работников, в то же время третий квартал прогнозируют более низкие темпы сокращений. Предприятия добывающей промышленности и АПК сильнее смягчили свои оценки, самые пессимистические ожидания у предприятий строительства.

Несколько снизилась, но остается преобладающей доля предприятий, планирующих привлекать кредиты в национальной валюте – 79.7% по сравнению с 84.9% в IV квартале. Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, но усилился фактор сложности процедуры оформления документов.

Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, незначительно снизилась до 7.4% по сравнению с 7.8% в предыдущем квартале.