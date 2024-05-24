Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли бойові машини піхоти Marder, тягачі та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зокрема, Німеччина передала Україні партію з 20 бойових машин піхоти Marder разом із боєкомплектом, танки, безпілотники.

Міноборони Німеччини оновило перелік військової допомоги Україні, до якого увійшли:

10 танків Leopard 1A5

34 безпілотні літальні апарати RQ-35 Heidrun

20 безпілотних літальних апаратів Vector

111 гвинтівок CR 308

80 високоточних гвинтівок HLR 338

20 кулеметів MG3 для встановлення на танки Leopard

540 штурмових гвинтівок MK 556

8 500 155-мм снарядів

1,75 мільйона боєприпасів для вогнепальної зброї

броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 ARV

один мостоукладальний танк Biber

16 танкерів Mercedes-Benz Zetros

два мінні плуги

одна броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs

чотири танки для розмінування 1 MC

Крім того, планується відправити три реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Додамо, що міністерство оборони Німеччини готує додатковий запит на 3,8 млрд євро для військової допомоги України, оскільки виділені раніше 7,1 млрд євро військової допомоги майже повністю розплановані. Німеччина використовує цю суму для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості.

Гроші також будуть спрямованіна фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передав українській армії.

Допомога від Німеччини Україні

Нагадаємо, депутати Бундестагу ухвалили військову допомогу Україні у сумі €7,6 млрд ще 2 лютого. Обговорення бюджету на 2024 рік тривали більше 68 годин.

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,мільйон набоїв для стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів.

28 березня Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, до якої, серед іншого, увійшли розвідувальні БпЛА, гранатомети, артилерійські та танкові боєприпаси, аварійні електрогенератори тощо.

16 лютого під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна Україна та Німеччина уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

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