Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки

Під час візиту до Брюсселя, 28 травня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка включає довгострокову підтримку нашої держави.

Про це повідомили в Офісі президента.

Цей документ закріплює зобов'язання Бельгії надати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 977 млн євро лише в 2024 році, а також забезпечувати підтримку протягом наступних 10 років дії угоди.

Повідомляється, що важливими складовими угоди є положення про співпрацю в оборонній промисловості, підтримку Української мирної формули, посилення санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.

Окремо йдеться про використання заарештованих російських активів на потреби України та допомогу у відновленні економіки. Також передбачено поглиблення взаємодії в розвідці, кібербезпеці та протидії дезінформації.

В угоді прописана кількість винищувачів F-16

Від решти угод ця відрізняється тим, що в ній вперше чітко визначена кількість винищувачів F-16, які Бельгія передасть ЗСУ – 30 літаків до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають надійти в Україну вже цьогоріч.

Крім авіаційної складової, Бельгія гарантує своєчасну допомогу новітньою військовою технікою та озброєннями для потреб ППО, морської безпеки, розмінування, а також сприятиме військовим тренуванням в рамках боєприпасної коаліції.

В угоді Бельгія чітко підтвердила підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, Бельгія – 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Вчора Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

12 січня 2024 року Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами також були підписані безпекові угоди.

23 лютого у Львові президент Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

24 лютого голова уряду Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Києва підписала з президентом Зеленським двосторонню безпекову угоду. Також аналогічна угода була підписана з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави. Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

Зазначимо, ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО. Проте, в них немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.