Бельгія пропонує новий план використання заморожених активів РФ - FТ

Уряд Бельгії запропонував країнам G7 новий план щодо того, як використати кошти заморожених російських активів та доходів із них на користь України. Вона просуває ідею залучення боргу під заставу активів, намагаючись таким чином вибудувати компромісну позицію.

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Про це повідомляє Financial Times.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що західним країнам потрібно попрацювати над механізмом використання активів.

"Наприклад, їх можна використовувати як заставу для залучення коштів для України", — сказав він.

За інформацією Financial Times, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання і використовуючи активи РФ як заставу для погашення боргу, вимагати від Росії відшкодування збитків за випущеними зобов'язаннями. Цей крок дозволить подолати правові бар'єри, що стоять на шляху конфіскації російських фінансових ресурсів.

Структурування підтримки таким чином дозволило б коаліції збирати кошти для України без необхідності негайно вирішувати юридичні питання щодо підстав інших країн для захоплення російських суверенних активів.

"Використання активів як застави для залучення боргу є спробою знайти компроміс між різними точками зору за столом, як в ЄС, так і в Європі ", - сказав чиновник.

Проте, Європейський союз, ймовірно, не наважиться конфіскувати активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив у грудні, що він упевнений, що законний шлях конфіскації російських державних активів можна знайти.

При цьому, У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Джерело фото: ua.depositphotos.com