Бельгия предлагает новый план по использованию замороженных активов РФ – FТ

Правительство Бельгии предложило странам G7 новый план относительно того, как использовать средства замороженных российских активов и доходов с них в пользу Украины. Она продвигает идею привлечения долга под залог активов, пытаясь таким образом выстроить компромиссную позицию.

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Об этом сообщает Financial Times.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что западным странам следует поработать над механизмом использования активов.

"Например, их можно использовать как залог для привлечения средств для Украины", - сказал он.

По информации Financial Times, союзники Украины могут выпустить долговые обязательства и используя активы РФ как залог для погашения долга, требовать от России возмещения ущерба по выпущенным обязательствам. Этот шаг позволит преодолеть правовые барьеры, стоящие на пути конфискации российских финансовых ресурсов.

Структурирование поддержки таким образом позволило бы коалиции собирать средства для Украины без необходимости немедленно решать юридические вопросы по поводу других стран для захвата российских суверенных активов.

"Использование активов как залога для привлечения долга является попыткой найти компромисс между разными точками зрения за столом, как в ЕС, так и в Европе", - сказал чиновник.

Однако Европейский союз, вероятно, не решится конфисковать активы центрального банка Российской Федерации, которые сейчас заморожены в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в декабре, что он уверен, что законный путь конфискации российских государственных активов можно найти.

При этом, в Соединенных Штатах рассматривают юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

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