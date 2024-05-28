Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Во время визита в Брюссель, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, включающее долгосрочную поддержку нашего государства.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Этот документ закрепляет обязательство Бельгии предоставить Украине военную помощь в размере не менее 977 млн евро только в 2024 году, а также обеспечивать поддержку в течение следующих 10 лет действия соглашения.

Сообщается, что важными составляющими соглашения являются положения о сотрудничестве в оборонной промышленности, поддержке Украинской мирной формулы, усилении санкций, возмещении ущерба и привлечении агрессора к ответственности.

Отдельно речь идет об использовании арестованных российских активов на нужды Украины и помощи в восстановлении экономики. Также предусмотрено углубление взаимодействия в разведке, кибербезопасности и противодействии дезинформации.

В соглашении прописано количество истребителей F-16

От остальных соглашений это отличается тем, что в нем впервые четко определено количество истребителей F-16, которые Бельгия передаст ВСУ – 30 самолетов к 2028 году. При этом первые истребители должны поступить в Украину уже в нынешнем году.

Помимо авиационной составляющей Бельгия гарантирует своевременную помощь новейшей военной техникой и вооружениями для нужд ПВО, морской безопасности, разминирования, а также будет способствовать военным тренировкам в рамках боеприпасной коалиции.

В соглашении Бельгия ясно подтвердила поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, Бельгия – 11 страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности на выполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Вчера Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

12 января 2024 г. Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках договоренностей, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами также были подписаны соглашения о безопасности.

23 февраля во Львове президент Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

24 февраля глава правительства Италии Джорджа Мэлони во время визита в Киев подписала с президентом Зеленским двустороннее соглашение о безопасности. Также аналогичное соглашение было подписано с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. В общей сложности к ней присоединились 32 государства. Испания стала десятой страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО. Тем не менее, у них нет обязательств по типу статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.