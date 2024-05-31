Україна підписали безпекову угоду з Швецією

31 травня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Також очікується, що Зеленський сьогодні підпише ще дві подібні умови.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з угодою, впродовж 2024-2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на суму близько 6,5 млрд євро (75 млрд шведських крон). Ця сума зростатиме протягом 10-річного терміну дії документа.

Військова підтримка охоплюватиме авіацію, протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню та безпілотники.

Швеція продовжить передавати Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, а також опрацьовуватиме можливості спільного виробництва цієї техніки.

Унікальна частина угоди

Унікальною складовою угоди є надання Швецією спеціалізованих літаків ASC 890 та перспектива передачі винищувачів JAS 39 Gripen з відповідним навчанням українських пілотів.

Угода також передбачає підтримку розвитку оборонно-промислового потенціалу України, локалізації, ремонту та виробництва шведської військової продукції.

Окремі блоки стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти агресора, відновлення України, захисту критичної інфраструктури.

Гарантії безпеки для України

28 травня Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду. Того ж дня Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Португалією, а напередодні Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

24 лютого голова уряду Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Києва підписала з президентом Зеленським двосторонню безпекову угоду. Також аналогічна угода була підписана з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

23 лютого у Львові президент Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами також були підписані безпекові угоди.

Також Україна уклала угоди з Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

12 січня 2024 року Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.