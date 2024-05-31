Украина подписала соглашения о безопасности со Швецией, Исландией и Норвегией

31 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Впоследствии аналогичное соглашение было подписано с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Последним было подписано соглашение с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соглашение со Швецией

Согласно соглашению, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 млрд евро (75 млрд шведских крон). Эта сумма будет расти в течение 10-летнего срока действия документа .

Военная поддержка будет включать в себя авиацию, противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотники.

Швеция продолжит передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, а также проработать возможности совместного производства этой техники.

Уникальная часть сделки

Уникальной составляющей сделки является предоставление Швецией специализированных самолетов ASC 890 и перспектива передачи истребителей JAS 39 Gripen с соответствующим обучением украинских пилотов.

Соглашение также поддерживает развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, локализации, ремонта и производства шведской военной продукции.

Отдельные блоки касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций против агрессора, восстановления Украины, защиты критической инфраструктуры.

Соглашение с Исландией

Согласно соглашению Исландия обязуется оказывать Украине всестороннюю экономическую, гуманитарную и оборонную помощь, а также содействовать ее вступлению в ЕС и НАТО. В течение 2024-2028 годов Исландия будет ежегодно выделять не менее 30 млн долларов (4 млрд исландских крон). Поддержка будет продолжаться в течение всего срока действия документа.

Исландия готова финансировать закупку и поставку Украине оборонных материалов и снаряжения, сотрудничать по развитию оборонной промышленности.

Уникальной составляющей соглашения является обязательство Исландии продолжать транспортировку военных грузов в Украину зафрахтованными самолетами от союзников по НАТО. Отдельное внимание будет уделено поддержке и оснащению украинских военнослужащих.

Документ также включает поддержку Украинской формулы мира, санкций против РФ, возмещение ущерба, привлечение агрессора к ответственности, укрепление социальной и гражданской инфраструктуры.

Исландия также усилит дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с украинскими учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором.

Соглашение с Норвегией

Норвегия – 15 страна, с которой заключено двустороннее соглашение о безопасности. Согласно ей, в этом году Норвегия выделит Украине минимум 1,2 млрд евро (13,5 млрд норвежских крон) военной помощи. В общей сложности на 2023-2027 годы в Программе Нансена по поддержке Украины предусмотрено около 6,4 млрд евро.

Норвегия вместе с союзниками будет помогать Украине наращивать возможности в сфере современных боевых самолетов, в частности, уже зафиксирована готовность передать истребители F-16.

Стороны будут углублять оборонно-промышленное сотрудничество. Норвегия будет вносить весомый вклад в развитие морских возможностей Украины в Черном и Азовском морях, продолжит поставлять системы NASAMS, оборудование и обучать специалистов.

Невоенные блоки соглашения охватывают поддержку Украинской формулы мира, санкций против агрессора, возмещение ущерба, привлечение РФ к ответственности, экономическое восстановление, гуманитарное разминирование, защиту критической инфраструктуры и противодействие российской пропаганде.

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины в евроатлантическом сообществе будет работать над будущим членством страны в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

28 мая Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее соглашение. В тот же день Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Португалией, а накануне Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

24 февраля глава правительства Италии Джорджа Мэлони во время визита в Киев подписала с президентом Зеленским двустороннее соглашение о безопасности. Также аналогичное соглашение было подписано с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

23 февраля во Львове президент Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами также были подписаны соглашения о безопасности.

Также Украина заключила соглашения с Нидерландами, Финляндией и Латвией.

12 января 2024 г. Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках договоренностей, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.