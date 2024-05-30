Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины на €500 млн

Во время визита в Одессу министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн евро.

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Об этом сообщает DPA, передает "Интерфакс-Украина".

"Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в портовый город Одесса объявляет о новом немецком пакете вооружения на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х в четверг.

Что получит Украина

По данным издания DW, в рамках этой помощи Берлин передаст Украине:

ракеты для систем ПВО типа Iris-T;

беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море;

запчасти для артиллерийских систем, поставляемых Германией;

запасные двигатели для танков Leopard;

миллион патронов для стрелкового оружия.

По словам Писториуса, часть вооружений уже готова к отправке.

Также сообщается, что Германия профинансирует курсы подготовки для украинских техников, а с 2025 года начнутся поставки 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155.

"Мы будем и дальше поддерживать вас в ваших оборонительных действиях", - заявил Писториус во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

DW сообщает, что визит Писториуса в Одессу держали в тайне до последнего момента.

Помощь от Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

2 февраля депутаты Бундестага приняли военную помощь Украине на сумму 7,6 млрд евро. Обсуждение бюджета на 2024 год длилось более 68 часов.

16 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

28 марта Германия объявила о новой партии военной помощи, в которую, среди прочего, вошли разведывательные БПЛА, гранатометы, артиллерийские и танковые боеприпасы, аварийные электрогенераторы.

10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), 2 машины для разминирования WISENT 1, 11 мобильных систем разминирования, 3 минных трала, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338, миллион патронов для стрелкового оружия и 5 тысяч детонаторов.

Министерство обороны Германии готовит дополнительный запрос на 3,8 млрд евро для военной помощи Украины, поскольку выделенные ранее 7,1 млрд евро военной помощи почти полностью распланированы. Германия использует эту сумму для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно у промышленности.

24 мая Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боевые машины пехоты Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.