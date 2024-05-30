Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України на €500 млн

Під час візиту до Одеси міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн євро.

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Про це повідомляє DPA, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в портове місто Одеса оголошує про новий німецький пакет озброєння на суму 500 мільйонів євро для підтримки України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х у четвер.

Що отримає Україна

За даними видання DW, у рамках цієї допомоги Берлін передасть Україні:

ракети для систем ППО типу Iris-T;

безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі;

запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина;

запасні двигуни для танків Leopard;

мільйон патронів для стрілецької зброї.

За словами Пісторіуса, частина озброєнь уже готова до відправки.

Також повідомляється, що Німеччина профінансує курси підготовки для українських техніків, а з 2025 року розпочнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155.

"Ми й далі підтримуватимемо вас у ваших оборонних діях", - заявив Пісторіус під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

DW повідомляє, що візит Пісторіуса до Одеси тримали в таємниці до останнього моменту.

Допомога від Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

2 лютого депутати Бундестагу ухвалили військову допомогу Україні у сумі 7,6 млрд євро. Обговорення бюджету на 2024 рік тривали більше 68 годин.

16 лютого під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна Україна та Німеччина уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

28 березня Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, до якої, серед іншого, увійшли розвідувальні БпЛА, гранатомети, артилерійські та танкові боєприпаси, аварійні електрогенератори тощо.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,мільйон набоїв для стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів.

Додамо, що Міністерство оборони Німеччини готує додатковий запит на 3,8 млрд євро для військової допомоги України, оскільки виділені раніше 7,1 млрд євро військової допомоги майже повністю розплановані. Німеччина використовує цю суму для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості.

24 травня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли бойові машини піхоти Marder, тягачі та артилерійські снаряди.