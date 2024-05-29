Швеція надає найбільший пакет допомоги Україні: там будуть літаки, але не F-16

Швеція представила шістнадцятий і наразі найбільший пакет допомоги Україні на 1,16 млрд євро. Зокрема до нього увійшли літаки, бронемашини, боєприпаси, танки.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Що отримають ЗСУ

Зазначається, що Швеція прагне посилити протиповітряну оборону України.

Тому до пакету військової допомоги увійшли літаки типу ASC 890 із можливостями радіолокаційної розвідки та наведення.

"ASC 890 надає Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм", - підкреслюють в уряді Швеції.

Також для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України Швеція передає робота-винищувача Rb 99 (AMRAAM), який може використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО. Роботи модифікуються для наземних систем ППО.

Крім того, Швеція надасть Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм.

До нового пакету допомоги ввійшов увесь шведський запас бронемашин Pansarbandvagn 302, Pbv 302, включаючи запасні частини, технічне обладнання та боєприпаси.

16-й пакет військової підтримки також включає танки із запасів збройних силах Швеції, обладнання для технічного обслуговування техніки.

Швеція надасть фінансову підтримку фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.

Також у рамках пакету допомоги Швеція передасть і термінали з підпискою на супутниковий зв’язок.

Швеція надасть $7 млрд військової підтримки Україні у 2024-2026 роках

Уряд Швеції та партія "Шведські демократи" погодили трирічну рамкову програму військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (7 млрд доларів США) на 2024–2026 роки, по 25 млрд шведських крон (2,3 млрд доларів США) на рік.

20 лютого уряд Швеції представив новий найбільший пакет військової допомоги для України вартістю 630 млн євро, до якого, зокрема, увійшли бойові десантні катери.

Крім того, Швеція підтримала чеську ініціативу стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні і виділила для цього 30 мільйонів євро.

У травні стало відомо, що Швеція виділяє 28 мільйонів євро на зміцнення обороноздатності України.