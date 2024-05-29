Швеция предоставляет самый большой пакет помощи Украине: там будут самолеты, но не F-16

Швеция представила шестнадцатый и сейчас крупнейший пакет помощи Украине на 1,16 млрд евро. В частности, в него вошли самолеты, бронемашины, боеприпасы, танки.

Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

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Швеция стремится усилить противовоздушную оборону Украины.

Поэтому в пакет военной помощи вошли самолеты типа ASC 890 с возможностями радиолокационной разведки и наведения.

"ASC 890 предоставляет Украине совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и на море. Укрепляется способность Украины выявлять цели дальнего действия и бороться с ними. управление воздушным боем", - подчеркивают в правительстве Швеции.

Также для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Швеция передает робота-истребителя Rb 99 (AMRAAM), который может использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО. Работы модифицируются для наземных систем ПВО.

Кроме того, Швеция предоставит Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

В новый пакет помощи вошел весь шведский запас бронемашин Pansarbandvagn 302, Pbv 302, включая запасные части, техническое оборудование и боеприпасы.

16-й пакет военной поддержки также включает танки из запасов вооруженных сил Швеции, оборудование для технического обслуживания техники.

Швеция предоставит финансовую поддержку фондов и временных инициатив по быстрой и масштабной закупке оборудования для Украины.

Также в рамках пакета помощи Швеция передаст и терминалы с подпиской на спутниковую связь.

Швеция предоставит $7 млрд военной поддержки Украине в 2024-2026 годах

Правительство Швеции и партия "Шведские демократы" согласовали трехлетнюю рамочную программу военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов США) на 2024-2026 годы, по 25 млрд шведских крон (2,3 млрд долларов США) в год.

20 февраля правительство Швеции представило новый крупнейший пакет военной помощи для Украины стоимостью 630 млн евро, в который, в частности, вошли боевые десантные катера.

Кроме того, Швеция поддержала чешскую инициативу по отправке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов Украине и выделила для этого 30 миллионов евро.

В мае стало известно, что Швеция выделяет 28 миллионов евро на укрепление обороноспособности Украины.