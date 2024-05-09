Швеция выделяет 28 миллионов евро на укрепление обороноспособности Украины

Правительство Швеции поручило Министерству обороны страны произвести выплаты на общую сумму 28 миллионов евро для поддержки вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны страны.

18 миллионов евро будет передано трем коалициям возможностей в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG). В частности:

5 млн евро – коалиции по разминированию для закупки техники и обучения украинских саперов.

3 млн евро – коалиции морской безопасности для повышения способностей ВМС Украины.

10 млн евро – коалиции из беспилотников для приобретения дронов и подготовки операторов.

Еще 10 миллионов евро будут направлены в Трастовый фонд НАТО для Украины для закупки топлива, медоборудования, учебной техники и модернизации оборонных институтов.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это, пока потребуется. Шведская помощь будет развиваться в направлении пожертвований нового оборудования от промышленности для Украины", - подчеркнул Йонсон.

Он отметил, что выплаты коалициям усилят украинские возможности по разминированию, беспилотникам и морской безопасности, важные для противодействия российской агрессии.

Всего с начала полномасштабной войны Швеция уже предоставила Украине военную помощь на сумму более 1,2 миллиарда евро.

Помощь Украине от Швеции

20 декабря правительство Швеции представило новый крупнейший пакет военной помощи для Украины стоимостью 630 млн евро, в который в частности войдут боевые десантные катера.

В декабре 2023 года стало известно о том, что Швеция решила выделить около €120 млн. в поддержку населения Украины в зимний период.

Всего, по данным шведского правительства, с начала полномасштабного вторжения России скандинавская страна предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на 25 миллиардов крон (около €2,1 млрд).

В частности, в октябре 2023 года было объявлено о 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (ныне около €195 млн), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решила передать Украине дополнительны восемь самоходных артустановок Archer.