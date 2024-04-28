Австралия анонсировала новый пакет помощи Украине на $100 млн

Австралия готовит для Украины новый пакет военной помощи общей стоимостью 100 млн. долларов. Согласно условиям пакета половина выделенной суммы пойдет на закупку крупной партии переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Из этой суммы 30 миллионов долларов будут использованы для приобретения беспилотников в рамках коалиции дронов, а остальные средства будут направлены на другие военные нужды Украины.

Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля", расширяя свою военную поддержку.

Отмечено, что с начала полномасштабной войны общая сумма помощи от Австралии составила более 655 миллионов долларов, из которых 540 миллионов долларов приходится на военную поддержку.

"Благодарю господина Ричарда Марлза (министр обороны Австралии) за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины", - написал Шмигаль.

Австралия присоединилась к коалиции дронов

21 марта стало известно, что Австралия присоединилась к коалиции дронов и в рамках соглашения предоставит Вооруженным силам Украины беспилотники.

По словам министра обороны, вступление в коалицию станет возможностью для Австралии продолжать свой вклад в усилия, направленные на поддержание Украины в ее стремлении придерживаться избранного курса и найти решение конфликта на собственных условиях.

Коалиция дронов

18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

Министр обороны Швеции Пол Йонссон во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.

14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.