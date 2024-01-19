Австралия отказалась передать Украине вертолеты Taipan, которые идут на утилизацию

Федеральное правительство Австралии официально отклонило запрос Украины на передачу вертолетов Taipan, поскольку он поступил после того, как было принято решение об их утилизации.

Об этом сообщает ABC.

Сообщается, что 45 вертолетов Taipan MRH-90 были выведены из эксплуатации в 2023 году из-за низкой надежности. Это произошло после катастрофы в Квинсленде, в результате которой во время учений погибли четыре военнослужащих.

По словам министра оборонной промышленности Пета Конроя, на данный момент нет ни одного "Тайпана", находящегося в "летном состоянии".

"Чтобы привести его в летное состояние, потребуются огромные инвестиции в фонды, время и ресурсы налогоплательщиков", – добавил он.

Конрой также сообщил, что Минобороны Австралии сотрудничало с Airbus и Helicopter Industries НАТО относительно потенциального покупателя вертолетов, однако на тот момент интерес к этому у всех был "нулевой", после чего было принято решение разобрать вертолеты и продать их на запчасти.

Относительно Украины Конрой сообщил, что австралийское правительство получило запрос на передачу Taipan незадолго до Рождества в 2023 году.

"Этот запрос поступил через три месяца после начала реализации стратегии утилизации и того, как на этих вертолетах уже три месяца не проводилось техническое обслуживание", - сказал Конрой, добавив, что австралийское правительство будет искать другие способы продолжать оказывать поддержку Украине.

В свою очередь генерал-майор армии в отставке Мик Райан назвал это "скандальным" решением.

"Спешка закопать пригодные для использования вертолеты вместо того, чтобы передать их борющейся за свою жизнь стране - это национальный позор", - сказал он.

Проблемы с вертолетами Taipan

Эксперты Defense Express сделали предположение о возможных причинах, почему Австралия продолжает утилизировать вертолеты MRH-90 Taipan и не хочет передавать их Украине.

Во-первых, следует учитывать, что решение об их утилизации было принято до запроса от Украины, а в нарушении соглашения с Airbus и Helicopter Industries НАТО мало кто заинтересован. Кроме того, Австралия должна удерживать часть MRH-90 Taipan, пока не заменит их на UH-60M Black Hawk.

Во-вторых – существует нехватка запчастей к этим вертолетам. Эксперты объясняют, что помимо передачи любой военной техники страна-донор берет на себя обязательство по ее обслуживанию. Нехватка запасных частей прямо указывает, что в этом вопросе могут возникать проблемы.

Третье – репутационные риски для Airbus, которая уже неоднократно попадала в скандал с этими вертолетами. В частности, Норвегия в июне 2022 года также приняла решение не просто отказаться от этой машины, а вернуть их производителю и истребовать с него компенсацию в размере €490 млн, потому что NH90 так и не достиг операционной готовности. Итак, исходя из этой ситуации, эксплуатация Taipan в реальных боевых условиях может продемонстрировать гораздо большие недостатки, которые будут стоить не только репутации Airbus, но и жизни украинских военных.

Закупки вертолетов по Украине

Украина уже не впервые хотела получить вертолеты, которые другие страны не хотят использовать из-за их низкой надежности. В частности, речь идет о вертолетах Super Puma, один из которых разбился в Броварах 18 января 2023 года. На его борту находилось руководство МВД, в общей сложности погибли 14 человек.

Вертолет Super Puma не впервые попал на страницы СМИ из-за авиакатастрофы – в 2016 году вертолет этого типа разбился у побережья Норвегии, а в 2013 – еще один вертолет типа Super Puma упал в море у Шетландских островов.

Напомним, 29 мая 2018 года в Париже между правительствами Украины и Франции было подписано соглашение общей стоимостью €552 млн относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Французская сторона в два этапа должна была поставить в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет – модели Н225 – вертолеты, имеющие грузоподъемность более 10 тонн.

Упавший в Броварах вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года. Как сообщала со ссылкой на экс-главу МВД Арсена Авакова "Украинская правда", Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 1 февраля 2023 года провели у него обыски касательно закупки французских вертолетов Airbus.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", - сообщал Аваков.

Отметим, что СБУ рассматривало несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.

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