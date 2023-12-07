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Истребители F-18 и вертолеты Apache: Украина запросила у США необходимое вооружение
Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой предоставить новый перечень вооружений для эффективного отражения российской агрессии, включающий истребители F-18, беспилотники, ударные вертолеты Apache.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.
Перечень необходимого вооружения для обеспечения потребностей ВСУ был предоставлен официальными лицами Министерства обороны Украины во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне в среду с участием чиновников и руководителей оборонно-промышленного комплекса.
Исчерпывающий список включает в себя оружие, которое Украина уже имеет на складе, в том числе танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, запросы на которые она предоставляла ранее.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Но в этом списке есть несколько новых позиций, в том числе драгоценные самолеты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin.
Украина также просит сложные системы противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), истребители F-18 Hornet, ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin, три типа беспилотников General Atomics, включая M 9B SkyGuardian.
Отметим, что украинская делегация в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Украины Рустема Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина находится в Вашингтоне, где приняла участие в украинско-американской конференции оборонных индустрий.
США объявили о новом пакете помощи для Украины
Соединенные Штаты 6 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета оружия и военного оборудования на общую сумму 175 миллионов долларов США.
Новый пакет включает в себя боеприпасы для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные и противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, вспомогательное оборудование и транспорт.
Но возможности Белого дома из-за отсутствия финансирования очень ограничены. Если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины, то это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые США смогут предоставить Киеву.