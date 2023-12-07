Винищувачі F-18 та гелікоптери Apache: Україна запросила у США необхідне озброєння

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням надати новий перелік озброєнь для ефективного відбиття російської агресії, який включає винищувачі F-18, безпілотники, ударні гелікоптери Apache.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Зазначається, що перелік необхідного озброєння для забезпечення потреб ЗСУ був наданий офіційними особами Міністерства оборони України під час закритого засідання конференції у Вашингтоні в середу за участю урядовців і керівників оборонно-промислового комплексу.

Вичерпний список включає зброю, яку Україна вже має на складі, у тому числі танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, запити на які вона надавала в минулому.

Але в цьому списку є кілька нових позицій, зокрема дорогоцінні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin.

Україна також просить складні системи протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), винищувачі F-18 Hornet, ударні вертольоти Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin, три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B SkyGuardian.

Зауважимо, наразі українська делегація у складі очільника Офісу президента Андрія Єрмака, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра оборони України Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна перебуває у Вашингтоні, де взяли участь в українсько-американській конференції оборонних індустрій.

США оголосили про новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати 6 грудня оголосили про надання Україні нового пакету зброї та військового обладнання на загальну суму 175 мільйонів доларів США.

Новий пакет включає в себе боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні і протитанкові ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для подолання перешкод, обладнання для захисту критично важливої інфраструктури, запасні деталі для ремонту техніки, допоміжне обладнання та транспорт.

Але можливості Білого дому через брак фінансування наразі дуже обмежені. Якщо Конгрес не схвалить запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України, то це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який США зможуть надати Києву.