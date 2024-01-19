Австралія відмовилась передати Україні гелікоптери Taipan, які йдуть на утилізацію

Федеральний уряд Австралії офіційно відхилив запит України на передачу гелікоптерів Taipan, оскільки він надійшов після того, як було ухвалено рішення про їх утилізацію.

Про це повідомляє ABC.

Повідомляється, що 45 гелікоптерів Taipan MRH-90 були виведені з експлуатації у 2023 році через низьку надійність. Це сталося після катастрофи в Квінсленді, в результаті чого під час навчань загинули четверо військовослужбовців.

За словами міністра оборонної промисловості Пета Конроя, на даний момент немає жодного "Тайпана", який перебуває у "льотному стані".

"Щоб привести його в льотний стан, будуть потрібні величезні інвестиції у фонди, час і ресурси платників податків", - додав він.

Конрой також повідомив, що Міноборони Австралії співпрацювало з Airbus і Helicopter Industries НАТО щодо потенційного покупця гелікоптерів, однак на той момент інтерес до цього у всіх був "нульовий", після чого було ухвалено рішення розібрати гелікоптери і продати їх на запчастини.

Стосовно України Конрой повідомив, що австралійський уряд отримав запит на передачу Taipan незадовго до Різдва у 2023 році.

"Цей запит надійшов через три місяці після початку реалізації стратегії утилізації і того, як на цих гелікоптерах вже три місяці не проводилося технічне обслуговування", - сказав Конрой, додавши, що австралійський уряд шукатиме інші способи продовжувати надавати підтримку Україні.

Своєю чергою генерал-майор армії у відставці Мік Раян назвав це "скандальним" рішенням.

"Поспіх закопати придатні для використання гелікоптери замість того, щоб передати їх країні, яка бореться за своє життя - це національна ганьба", — сказав він.

Проблеми з гелікоптерами Taipan

Експерти Defense Express зробили припущення щодо можливих причин, чому Австралія продовжує утилізувати гелікоптери MRH-90 Taipan і не хоче передавати їх Україні.

По-перше, треба враховувати, що рішення про їх утилізацію було прийнято до запиту від України, а у порушенні угоди з Airbus і Helicopter Industries НАТО мало хто зацікавлений. Крім того, Австралія повинна утримувати частину MRH-90 Taipan, поки не замінить їх на UH-60M Black Hawk.

По-друге – існує брак запчастин до цих гелікоптерів. Експерти пояснюють, що крім передачі будь-якої військової техніки країна-донор бере на себе зобов'язання щодо її обслуговування. Нестача запасних частин прямо вказує, що у цьому питання можуть бути проблеми.

Третє - репутаційні ризики для Airbus, яка вже неодноразово потрапляла у скандал з цими вертольотами. Зокрема, Норвегія у черні 2022 року також прийняла рішення не просто відмовитись від цієї машини, а повернути їх виробнику та витребувати з нього компенсацію у розмірі €490 млн, бо NH90 так й не досягли операційної готовності. Отже, виходячи з цієї ситуації, експлуатація Taipan у реальних бойових умовах може продемонструвати значно більші недоліки, які будуть коштувати не лише репутації Airbus, а й життя українських військових.

Закупки гелікоптерів Україною

Україна вже не вперше хотіла отримати гелікоптери, які інші країни не хочуть використовувати через їх низьку надійність. Зокрема, йдеться про гвинтокрили Super Puma, один із яких розбився у Броварах 18 січня 2023 року. На його борту перебувало керівництво МВС, а загалом загинуло 14 осіб.

Гелікоптер Super Puma не вперше потрапив на сторінки ЗМІ через авіакатастрофу – у 2016 році гвинтокрил цього типу розбився біля узбережжя Норвегії, а у 2013 – ще один гелікоптер типу Super Puma впав у море біля Шетландських островів.

Нагадаємо, 29 травня 2018 року в Парижі між урядами України та Франції було підписано угоду загальною вартістю €552 млн щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Французька сторона в два етапи мала поставити в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тонн.

Гвинтокрил, який впав у Броварах, був переданий Україні Францією у серпні 2020 року. Як повідомляла з посиланням на екс-голову МВС Арсена Авакова "Українська правда", Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань 1 лютого 2023 року провели у нього обшуки стосовно закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - повідомив Аваков.

Зазначимо, що СБУ розглядало кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту (помилка пілота); технічна несправність гелікоптера; диверсія.

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