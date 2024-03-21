21 марта стало известно, что Австралия присоединилась к коалиции дронов и в рамках соглашения предоставит Вооруженным силам Украины беспилотники.

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Об этом пишет The Guardian.

"Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия", - сказал министр обороны Австралии Ричард Марлес.

По словам министра обороны, вступление в коалицию станет возможностью для Австралии продолжать свой вклад в усилия, направленные на поддержание Украины в ее стремлении придерживаться избранного курса и найти решение конфликта на собственных условиях", - отметил он.

По его словам, присоединение к коалиции станет возможностью для Австралии продолжать свой вклад в усилия, направленные на поддержание Украины в войне против России.

"Это действительно важная возможность для нас продолжать вносить свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла разрешить этот конфликт на своих условиях", - сказал Марлес.

Коалиция дронов

18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

Министр обороны Швеции Пол Йонссон во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.

14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

8 марта Канада присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов.