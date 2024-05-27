Німеччина виділить ще €60 мільйонів на гумдопомогу для України

Німеччина оголосила про виділення ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти підуть на покриття потреб мешканців східних регіонів країни.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, передає DW.

Зазначається, що міністерка закордонних справ ФРН повідомила про плани Німеччини виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Бербок наголосила, що українці страждають під російською терористичною окупацією вже понад два з половиною роки, і Німеччина намагається продовжувати доставляти гуманітарну допомогу на схід України разом із міжнародними партнерами.

Також вона вказала, що російський терор конкретно націлений на людей і на нормальне життя в Україні.

"Наша повна підтримка в цей час ще більш важлива. Ми хочемо миру, і для забезпечення миру Україні потрібна підтримка у всіх її вимірах", - заявила Бербок.

Гуманітарна допомога від партнерів

Нагадаємо, у лютому 2024 року уряд Німеччини вирішив додатково виділити Україні на гуманітарну допомогу 100 мільйонів євро. В результаті цього сума виділена Німеччиною для гуманітарних потреб сягнула 1 мільярда євро.

Крім того, після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання. Допомогу, зокрема, передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.

Також у травні стало відомо, що уряд Данії виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на 250 мільйонів данських крон (33,5 мільйона євро). Кошти підуть на екстрену допомогу найбільш вразливим категоріям українців.

А Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про виділення 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні. Допомога призначена насамперед для підтримки потреб освіти у прифронтових районах та місцевих дітей.

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