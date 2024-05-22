Естонія виділить на гуманітарну допомогу Україні понад €650 тис

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про виділення 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні. Допомога призначена насамперед для підтримки потреб освіти у прифронтових районах та місцевих дітей.

Про це повідомило видання Postimees.

Відділ зв'язків із громадськістю МЗС країни повідомив, що 352 695 євро буде використано в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найбільш уразливих регіонах України, для покращення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

На решту суми - 303 752 євро, некомерційне об'єднання Mondo організує літні табори післяшкільної освіти для запорізьких школярів та запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.

"Жителі України, включаючи маленьких дітей, платять високу та болісну ціну через російський терор. Щоденні атаки, у тому числі в Харківській області в останні тижні, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель та вимушеного залишення тисячами вразливих людей своїх будинків. Наш обов'язок – всіляко підтримувати їх", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

За даними МЗС Естонії, приблизно 14,6 млн осіб в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році, причому найбільш гострою ця потреба буде у прифронтових районах.

Зазначається, що Естонія допомагала Україні переважно на двосторонній основі через партнерів з надання стратегічної гуманітарної допомоги, а також через Міжнародний комітет Червоного Хреста та організацію гуманітарної допомоги під егідою ООН. Крім того, було відправлено різноманітну допомогу у вигляді конкретних предметів - останнім часом це було в основному медичне обладнання, транспортні засоби та енергоносії.

Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії на даний момент становить уже не менше 26,6 млн євро, з яких внесок державного сектора склав 7,5 млн євро.

Крім гуманітарної допомоги, Естонія значно допомагає Україні військовим обладнанням і коштами на оборону.

Військова допомога від Естонії Україні

У квітні 2023 року Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси, а у червні того ж року оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.

Крім того, у Міністерстві оборони Естонії зазначали, що вона у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.

Естонія вже виділила для України військову допомогу на суму майже 500 млн євро, і в наступні 4 роки продовжить надавати Києву допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни. Також Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 млн євро на розвиток країни.

Зазначимо, що ВВП Естонії у 2022 році, за даними Міжнародного валютного фонду, оцінювався у 38 млрд доларів, у 2021 – 36,9 млрд доларів. При цьому за підсумками 2023 року очікувалося його зростання до 41,8 млрд доларів.

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