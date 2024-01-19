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Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро

Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро
Естонія щорічно виділятиме Україні додаткову допомогу. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн. євро, які будуть спрямовані на розвиток країни. Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії. Ці кошти будуть виділятися додатково до 0,25% від ВВП Естонії, який призначений для надання військової допомоги.

Про це пише ERR.

Згідно з повідомленням, віце-канцлер МЗС Естонії Марійн Ратник пояснила, 12,8 млн євро з цієї суми буде виділено Естонському центру співпраці і розвитку (ESTDEV), один мільйон євро – на гуманітарну допомогу Україні та 200 000 євро – на підтримку спільного бізнесу. В останньому випадку в основному йдеться про налагодження ділових контактів з українськими партнерами.

Зазначається, що дана допомога буде надходити із раніше схваленої урядом довгострокової стратегії щодо відновлення України.

Ратник додала, що естонський уряд обрав ті сфери, в яких виділені кошти можуть бути використані найбільш інтенсивно.

"Це ті сектори, [з проблемами у яких] ми самі стикалися у минулому, оскільки ми самі виходили з того ж суспільства, з якого намагається видертися Україна: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення", - сказала Ратник.

Зазначається, що Естонія також пропонує Україні підтримку у впровадженні нових та ефективніших систем у галузі освіти та вже збудувала за новими стандартами дитячий садок у Житомирі.

Допомога із фондами ЄС

З урахуванням початку переговорів щодо вступу України до ЄС, Естонія зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також порадити як отримати субсидії із фондів ЄС.

За словами виконавчого директора ESTDEV Клена Яератса, естонське агентство заробило високу репутацію в очах великих міжнародних партнерів, участь яких розширює фінансові можливості проектів, що реалізуються. Крім того, ESTDEV готовий працювати на місці, а така готовність є не у всіх організацій, що мають великі фінансові ресурси.

Ратник наголосила, що післявоєнні витрати на відновлення України оцінюються у 400 млрд євро, і такі гроші можуть бути виділені лише великими донорами, такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та ін.

Допомога Україні від Естонії

Починаючи з 2022 року Естонія вже виділила для України військову допомогу на суму майже €500 млн, і в наступні 4 роки продовжить надавати Києву допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси, а у червні того ж року оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування. Крім того, у Міністерстві оборони зазначили, що Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.

Додамо, що 14 грудня 2023 року уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні пакет військової допомоги, загальною вартістю у розмірі €80 млн. У нього увійшли велика кількість протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, катери, наземні транспортні засоби, а також спорядження для водолазів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко