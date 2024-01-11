Естонія оголосила про виділення Україні допомоги на €1,2 млрд

Президент Естонії Алар Каріс заявив про виділення Україні допомоги у розмірі €1,2 млрд до 2027 року.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Каріс зазначив, що в рамках ЄС Україні вже була надана підтримка у десятки мільярдів євро, і її потрібно продовжувати. Він додав, що Україна потребує більшого і кращого озброєння, тому довгостроковий внесок Естонії до 2027 року становитиме €1,2 млрд.

"Ми повинні підвищити виробництво озброєнь, щоб Україна могла отримати все необхідне не завтра, а вже сьогодні", - зазначив президент Естонії.

"Наші дії повинні бути спрямовані на те, щоб попередити будь-які агресивні війни у Європі в майбутньому. Україна буде отримувати від Естонії стільки підтримки, скільки буде тривати війна», - додав Каріс.

Як повідомлялось раніше, 10 січня Володимир Зеленський відвідав Литву, де зустрівся зі своїм литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Під час їх спільної прес-конференції було оголошено про надання Литвою довгострокового пакету військової допомоги у розмірі €200 млн.

Також Литва пообіцяла, що в січні відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

Допомога Україні від Естонії

Починаючи з 2022 року Естонія вже виділила для України військову допомогу на суму майже €500 млн, і в наступні 4 роки продовжить надавати Києву допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси, а у червні того ж року оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування. Крім того, у Міністерстві оборони зазначили, що Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.

Додамо, що 14 грудня 2023 року уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні пакет військової допомоги, загальною вартістю у розмірі €80 млн. У нього увійшли велика кількість протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, катери, наземні транспортні засоби, а також спорядження для водолазів.

В Міноборони Естонії наголосили, що і надалі будуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.