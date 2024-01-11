Эстония объявила о выделении Украине помощи на €1,2 млрд

Президент Эстонии Алар Карис заявил о выделении Украине помощи в размере €1,2 млрд к 2027 году.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Карис отметил, что в рамках ЕС Украине уже была оказана поддержка в размере десятков миллиардов евро, и ее нужно продолжать. Он добавил, что Украина нуждается в большем и лучшем вооружении, поэтому долгосрочный взнос Эстонии к 2027 году составит €1,2 млрд.

"Мы должны повысить производство вооружений, чтобы Украина могла получить все необходимое не завтра, а уже сегодня", – отметил президент Эстонии.

"Наши действия должны быть направлены на то, чтобы предупредить какие-либо агрессивные войны в Европе в будущем. Украина будет получать от Эстонии столько поддержки, сколько будет длиться война», - добавил Карис.

Как сообщалось ранее, 10 января Владимир Зеленский посетил Литву, где встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. В ходе их совместной пресс-конференции было объявлено о предоставлении Литвой долгосрочного пакета военной помощи в размере €200 млн.

Также Литва пообещала, что в январе отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры М577.

Помощь Украине от Эстонии

Начиная с 2022 года, Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти €500 млн, и в последующие 4 года продолжит оказывать Киеву помощь в размере 0,25% ВВП страны.

Напомним, в апреле 2023 года Эстония передала Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и артиллерийские боеприпасы, а в июне того же года объявила о новом пакете военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования. Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст для ВСУ полевой военный госпиталь.

Добавим, что 14 декабря 2023 года правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине пакет военной помощи, общей стоимостью в размере €80 млн. В него вошли большое количество противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов.

В Минобороны Эстонии подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.