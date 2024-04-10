Кабмін спростив порядок ввезення деяких транспортних засобів як гумдопомоги

Кабінет міністрів України визначив, які транспортні засоби, що ввозяться в Україну, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

За його словами, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом відповідно транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України для потреб закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності для забезпечення медичного обслуговування населення.

До таких транспортних засобів віднесли:

легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 2 000 куб. сантиметрів;

легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 4 200 куб. сантиметрів для потреб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

автомобілі плагін-гібридні тa електромобілі, вартість яких не перевищує 190 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому вони ввозяться на митну територію України;

транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення (крім таксі, автомобілів інкасації).

Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 5 вересня 2023 року №953 з метою приведення її у відповідність до Закону №3448-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності".

Проблема з використанням автобусів, отриманих як гумдопомога

Нагадаємо, нещодавно мер Одеси Геннадій Труханов закликав владу внести зміни до законодавства, щоб по місту могли курсувати автобуси, отримані як гуманітарна допомога. Через спосіб розмитнення їх не можна використовувати для платних перевезень.

За його словами, українські міста з перших днів війни отримують з-за кордону гуманітарну допомогу у вигляді комфортних містких автобусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення. Але через норми чинного законодавства здебільшого вони простоюють на комунальних підприємствах, адже не можуть використовуватися на міських маршрутах для перевезення людей.

Все тому, що іншого способу, крім як "гуманітарна допомога", розмитнення автобусів нижче за екологічний стандарт "Євро-5" з 2016 року в Україні не існує. При цьому, передані автобуси мають стандарт "Євро-4".

Наразі у багатьох містах України назріває конфліктна ситуація з пасажирськими автобусами, що надходять від благодійних організацій, волонтерських рухів та урядів ряду країн як гуманітарна допомога. Справа в тому, що ввезені як гуманітарна допомога на пільгових умовах розмитнення автобуси, трамваї і тролейбуси не можуть надавати платні послуги, оскільки це порушує ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Там зазначено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є:

використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Тобто, платні послуги за згаданою статтею трактуються як отримання прибутку і відповідно до згаданої статті стосовно саме гуманітарного громадського транспорту є незаконними. І це підпадає під кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Вихід із ситуації знайшли у Харкові, зробивши безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Таким чином, використання транспорту з гуманітарних траншів у місті є законним.