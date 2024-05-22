Эстония выделит на гуманитарную помощь Украине свыше €650 тыс

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о выделении 656 447 евро на гуманитарную помощь Украине. Помощь предназначена, прежде всего, для поддержки потребностей образования в прифронтовых районах и местных детей.

Об этом сообщило издание Postimees.

Отдел по связям с общественностью МИД страны сообщил, что 352 695 евро будет использовано в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в наиболее уязвимых регионах Украины, для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.

На остальную сумму - 303 752 евро, некоммерческое объединение Mondo организует летние лагеря послешкольного образования для запорожских школьников и предложит поддержку в области психического здоровья людям в Украине.

"Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в том числе в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному оставлению тысячами уязвимых людей своих домов. Наша обязанность – всячески поддерживать их", – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По данным МИД Эстонии, примерно 14,6 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году, причем наиболее острой эта потребность будет в прифронтовых районах.

Отмечается, что Эстония помогала Украине преимущественно на двусторонней основе через партнеров по оказанию стратегической гуманитарной помощи, а также через Международный комитет Красного Креста и организацию гуманитарной помощи под эгидой ООН. Кроме того, была отправлена разнообразная помощь в виде конкретных предметов – в последнее время это было в основном медицинское оборудование, транспортные средства и энергоносители.

Объем гуманитарной помощи Украине со стороны всех секторов Эстонии на данный момент составляет уже не менее 26,6 млн евро, из которых взнос государственного сектора составил 7,5 млн евро.

Кроме гуманитарной помощи Эстония значительно помогает Украине военным оборудованием и средствами на оборону.

Военная помощь от Эстонии

В апреле 2023 года Эстония передала Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и артиллерийские боеприпасы, а в июне того же года объявила о новом пакете военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и разминирования.

Кроме того, в Министерстве обороны Эстонии отмечали, что она в сотрудничестве с Ирландией передаст для ВСУ полевой военный госпиталь.

Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти 500 млн евро, и в последующие 4 года продолжит оказывать Киеву помощь в размере 0,25% ВВП страны. Также Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 млн евро на развитие страны.

Отметим, что ВВП Эстонии в 2022 году, по данным Международного валютного фонда, оценивался в 38 млрд долларов, в 2021 – 36,9 млрд долларов. При этом по итогам 2023 года ожидался его рост до 41,8 млрд долларов.

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