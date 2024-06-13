Україна і США підписали безпекову угоду на 10 років

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали у четвер, 13 червня, двосторонню безпекову угоду, що розрахована на 10 років і спрямована на посилення захисту України від російських загарбників.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє агентство Reuters.

Видання пише, що угода, підписана на полях саміту G7 в Італії, має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.

"Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО", - йдеться у тексті угоди.

Також в угоді йдеться про те, що у разі збройного нападу чи загрози такого проти України вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб обговорити заходи реагування та визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні.

Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною її суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України.

"Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні військові сили, надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", - йдеться у тексті.

Крім того, зазначається, що Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну допомогу, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, які здатні захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії.

Зауважимо, ця угода стала найважливішою в серії угод, які Україна уклала з країнами НАТО, що передбачають зобов’язання щодо довгострокової підтримки, включаючи військову підготовку, обмін розвідданими та економічну допомогу.

Нагадаємо, в цей день, 13 червня, Україна підписала безпекову угоду і з Японією. Це була перша безпекова угода, укладена Україною на виконання Спільної декларації G7 не з країною – членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні.

Крім США та Японії загалом Україна уклала двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Фото: ua.depositphotos.com