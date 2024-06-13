Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали в четверг, 13 июня, двустороннее соглашение о безопасности, рассчитанное на 10 лет и направленное на усиление защиты Украины от российских захватчиков.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание пишет, что соглашение, подписанное на полях саммита G7 в Италии, должно стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО.

"Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО", - говорится в тексте соглашения.

Также в соглашении говорится, что в случае вооруженного нападения или угрозы такого против Украины высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы обсудить меры реагирования и определить, какие дополнительные потребности в обороне необходимы Украине.

Согласно соглашению, Соединенные Штаты вновь заявляют о своей поддержке защиты Украины суверенитета и территориальной целостности на фоне восстановления наступления России на восточном фронте Украины.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине требуются значительные военные силы, надежные возможности и устойчивые инвестиции в ее оборонно-промышленную базу, отвечающие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", - говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдерживание предстоящей агрессии.

Отметим, что это соглашение стало важнейшим в серии соглашений, которые Украина заключила со странами НАТО, предусматривающими обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь.

Напомним, в этот день, 13 июня, Украина подписала безопасное соглашение и с Японией. Это было первое соглашение о безопасности, заключенное Украиной на выполнение Совместной декларации G7 не со страной-членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки - беспрецедентны.

Кроме США и Японии в целом Украина заключила двусторонние соглашения о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Фото: ua.depositphotos.com