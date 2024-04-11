Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности: что оно будет предусматривать

Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами, которое предусматривает 10-летние обязательства по поддержке Украины в оборонной сфере.

Об этом сообщил президент Зеленский.

"Только что вместе с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением безопасности между нашими странами", - говорится в его сообщении.

Согласно соглашению, Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП каждый год. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует вступлению Украины в ЕС и НАТО.

"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", - заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров. Там, кроме подписания нового соглашения о безопасности, у него запланированы важные встречи.

Помощь от Латвии

Напомним, 11 января Латвия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли снаряды, гаубицы и другое вооружение, еще раньше - страна обещала передать Украине все свои вертолеты.

Как отмечал в конце декабря 2023 года латвийский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, с начала полномасштабной войны была выделена помощь на 595 млн евро, что составляет 0,85% внутреннего валового продукта его страны.

Дипломат указывал, что Рига оказывает военную, финансовую, гуманитарную помощь и продолжает участвовать в процессе восстановления Украины, уделяя особое внимание Черниговской области. В частности, с Программой развития ООН был заключен договор на 2 млн евро, которые предназначены для восстановления объектов социальной инфраструктуры в регионе.

В 2023 году Латвия выделила 5,1 млн евро на восстановление Украины. Из этих средств 3,1 млн евро на разные проекты реализовал латвийский МИД.

Кроме того, 3 апреля правительство Латвии объявило о новом пакете комплексной помощи Украине на 2024 год на сумму почти 10 миллионов евро. Эти средства пойдут на восстановление и поддержку ВСУ. Также Латвия присоединилась к коалиции дронов и в скором времени Украина получит партию беспилотников.

Гарантии безопасности для Украины

12 января 2024 года Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами также были подписаны соглашения о безопасности.

23 февраля во Львове президент Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

24 февраля глава правительства Италии Джорджа Мэлони во время визита в Киев подписала с президентом Зеленским двустороннее соглашение о безопасности. Также аналогичное соглашение было подписано с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

На сегодняшний день Украина заключила уже девять двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. В общей сложности к ней присоединились 32 государства.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). Все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и "поддержкой реформ"), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.