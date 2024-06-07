США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 225 млн долларов

Соединенные Штаты Америки направят Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, который будет включать, среди прочего, дальнобойные снаряды.

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Об этом пишет издание АР.

"Новый пакет включает в себя боеприпасы, которые силы Киева могут использовать для удара по угрозам внутри России для защиты города Харькова от сильного российского нападения", - говорится в сообщении.

Официальные лица США сказали, что помощь включает в себя боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Согласно новой директиве США, Украина может использовать такое оружие, чтобы наносить удары по территории России, если силы там атакуют или готовятся к нападению.

Однако это разрешение не меняет общую политику США, которая требует от Украины не использовать предоставленные США ATACMS или ракеты большой дальности и другие боеприпасы для наступательных ударов внутри России.

В течение последней недели стало известно, что США и Германия разрешили использовать предоставленное оружие для атак на территории России. Страны Запада одна за другой предоставляют Украине разрешения на удары по РФ. Даже те, кто раньше категорически отрицал такую возможность, изменили свою позицию. Однако политика США по запрету дальнобойных ударов в глубь России остается неизменной: американским оружием можно наносить удары только в приграничных с Харьковской областью районах.

Новый пакет помощи поступил, когда президент Джо Байден в своей речи в четверг на американском кладбище в Нормандии на 80-летие Дня высадки союзников пообещал, что США "не отступят" от защиты Украины и не позволят России еще больше угрожать Европе. По его словам, это означало бы, что США забыли, "что произошло здесь, на этих священных пляжах".

Новые пакеты помощи от США

Напомним, в конце мая США предоставили Украине пакет помощи в размере 275 миллионов долларов. Туда вошли артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (или HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, очень востребованные для Украины.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев изо всех сил пытается умерить наступление российских войск в Харьковской области.

26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

23 апреля Соединенные Штаты заявили, что готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет первым из еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.