США объявит о новой помощи для Украины в 275 миллионов долларов - СМИ

Ожидается, что Соединенные Штаты объявят о предоставлении дополнительной военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов в пятницу, поскольку Киев пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на двух американских чиновников.

По словам двух официальных лиц США, пакет включает в себя артиллерийские ракетные системы высокой мобильности, или HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды высокого спроса. Они говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить детали пакета помощи публичному объявлению.

Это будет четвертый транш военной помощи для Украины после того, как в конце прошлого месяца Конгресс принял долгосрочный законопроект о помощи иностранным государствам, и это произошло, когда администрация Байдена пообещала поддерживать регулярные поступления оружия и как можно скорее доставить его на линию фронта.

Информация об очередном пакете помощи появилась ежемесячному заседанию контактной группы "Рамштайн". Во время этой последней встречи министр обороны Ллойд Остин сказал, что Украина находится в "моменте вызова" из-за нового наступления России на Харьков, второй по величине город Украины.

Он пообещал продолжать перемещение оружия "неделю за неделей".

Россия пыталась воспользоваться нехваткой украинцев в живой силе и оружии, пока разрушенная войной страна ждет поступления дополнительной помощи от США, которую Конгресс откладывал на месяцы. Украинские войска местами были отброшены, а Россия нанесла удары по своей электросети и гражданским районам.

Новые пакеты помощи от США

Напомним, что в пятницу, 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев изо всех сил пытается умерить наступление российских войск в Харьковской области.

26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

23 апреля Соединенные Штаты заявили, что готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет первым из еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.

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