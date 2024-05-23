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- Война в Украине
- Дата публикации
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США объявит о новой помощи для Украины в 275 миллионов долларов - СМИ
Ожидается, что Соединенные Штаты объявят о предоставлении дополнительной военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов в пятницу, поскольку Киев пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области.
Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на двух американских чиновников.
По словам двух официальных лиц США, пакет включает в себя артиллерийские ракетные системы высокой мобильности, или HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды высокого спроса. Они говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить детали пакета помощи публичному объявлению.
Это будет четвертый транш военной помощи для Украины после того, как в конце прошлого месяца Конгресс принял долгосрочный законопроект о помощи иностранным государствам, и это произошло, когда администрация Байдена пообещала поддерживать регулярные поступления оружия и как можно скорее доставить его на линию фронта.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Информация об очередном пакете помощи появилась ежемесячному заседанию контактной группы "Рамштайн". Во время этой последней встречи министр обороны Ллойд Остин сказал, что Украина находится в "моменте вызова" из-за нового наступления России на Харьков, второй по величине город Украины.
Он пообещал продолжать перемещение оружия "неделю за неделей".
Россия пыталась воспользоваться нехваткой украинцев в живой силе и оружии, пока разрушенная войной страна ждет поступления дополнительной помощи от США, которую Конгресс откладывал на месяцы. Украинские войска местами были отброшены, а Россия нанесла удары по своей электросети и гражданским районам.
Новые пакеты помощи от США
Напомним, что в пятницу, 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев изо всех сил пытается умерить наступление российских войск в Харьковской области.
26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.
23 апреля Соединенные Штаты заявили, что готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет первым из еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.
Источник фото: ua.depositphotos.com