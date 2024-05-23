США оголосить про нову допомогу для України в 275 мільйонів доларів – ЗМІ

Очікується, що Сполучені Штати оголосить про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів у п’ятницю, оскільки Київ намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на двох американських чиновників.

За словами двох офіційних осіб США, пакет включає артилерійські ракетні системи високої мобільності, або HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди високого попиту. Вони говорили на умовах анонімності, щоб надати деталі пакету допомоги до публічного оголошення.

Це буде четвертий транш військової допомоги для України після того, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив довго відкладений законопроект про допомогу іноземним державам, і це сталося, коли адміністрація Байдена пообіцяла підтримувати регулярні надходження зброї та якомога швидше доставити її на лінію фронту.

Інформація про черговий пакет допомоги з'явилася щомісячного засідання контактної групи "Рамштайн". Під час цієї останньої зустрічі міністр оборони Ллойд Остін сказав, що Україна перебуває у "моменті виклику" через новий наступ Росії на Харків, друге за величиною місто України.

Він пообіцяв продовжувати переміщення зброї "тиждень за тижнем".

Росія намагалася скористатися нестачею українців у живій силі та зброї, поки зруйнована війною країна чекає на надходження додаткової допомоги від США, яку Конгрес відкладав на місяці. Українські війська місцями були відкинуті , а Росія завдала ударів по своїй електромережі та цивільним районам.

Нові пакети допомоги від США

Нагадаємо, що у п'ятницю 10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів на тлі того, що Київ з усіх сил намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

23 квітня Сполучені Штати заявили, що готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, який буде першим з ще не підписаного законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю.

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